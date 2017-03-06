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Хабаровские повара продемонстрируют своё мастерство в Харбине

Хабаровские повара продемонстрируют своё мастерство в Харбине
Там в течение трёх дней пройдёт конкурс кулинарного искусства
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Мастера пищевой индустрии из дальневосточной столицы продемонстрируют свои профессиональные навыки на конкурсе поваров в Поднебесной. Состязания пройдут в Харбине с 10 по 13 марта. Из Хабаровска туда едут три участника.

К организации международного конкурса с китайской стороны привлекают Союз кулинаров провинции Хэйлунцзян и представителей правительства провинции. Инициатором проведения фестиваля и главным организатором с российской стороны стала администрация Хабаровска. Эта работа — часть соглашения, подписанного комитетом по международному сотрудничеству между городами-побратимами в прошлом году. 

«Отрадно, что власти Хабаровска уделяют большое внимание международному конкурсу кулинарного искусства. Есть надежда, что это мероприятие будет иметь продолжение», — отмечается в материале китайского интернет-агрегатора toutiao.com.

Кулинарная битва пройдёт в ресторане европейской кухни «Ботман», который располагается в самом центре Харбина. Чтобы сразиться за звание самого лучшего повара, КНР выставит пять мастеров, а со стороны России создавать шедевры будут три профессионала, которые являются шефами заведений общественного питания, входящих в Ассоциацию рестораторов Хабаровского края. По предварительной информации, все они будут готовить блюда русской и европейской кухни. Оценят их дегустаторы, которые определят победителей.

Председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников сообщил, что хабаровские шефы приготовят такие блюда, как куриная грудка с вялеными томатами и спаржей, обжаренная с беконом; рулет из зерновой говядины с белыми грибами, запечённый в медово-горчичной глазури; щука, фаршированная «По-царски». К этим блюдам будут подавать разнообразные гарниры и соусы: например, с говяжьим рулетом пойдёт соус «Хрен» в берёзовом полене. Он также рассказал, что победителей этого мероприятия пригласят в Хабаровск, где на городской набережной китайские и русские повара будут варить уху. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что 24 и 25 июня там впервые пройдёт фестиваль «Наш выбор 27».

Событие в Харбине станет логическим продолжением международного конкурса кулинарного искусства на Кубок  Большого Уссурийского острова в китайском городе Фуюане — он состоялся в сентябре 2016 года при участии мэрии Хабаровска. Тогда обладателем золотой медали стал шеф-повар сети столовых «Ложка» Евгений Галютин. 

Заместитель мэра дальневосточной столицы Александр Александров отметил, что предстоящий харбинский фестиваль также является промежуточным звеном в серии поварских состязаний. В настоящее время администрация Хабаровска работает над организацией ещё одного крупного международного кулинарного конкурса, который пройдёт летом 2017 года — площадкой вновь станет Харбин. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, там выступят повара из краевого центра, Гонконга, Сингапура, городов КНР и Южной Кореи. 

«В Китае придают большое значение русской и европейской кухне. Сейчас там популярны наши товары — кондитерские изделия, мука, масло, дикоросы и многое другое. Там они пользуются большим спросом, они нравятся китайцам. Но кулинарные традиции, несмотря на географическую близость наших стран, далеки. Поэтому блюда русской и европейской кухни, какие-то кулинарные секреты им очень интересны», — отметил Александров.

 
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