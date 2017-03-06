В школе села Маяк бюджетные деньги потратили "не туда"

Прокуратура Нанайского района призвала к ответу директора Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений муниципалитета за нецелевое использование дотаций. Как выяснилось, в 2015 году средняя общеобразовательная школа села Маяк стала участником краевой государственной программы «Доступная среда на 2014-2015 годы». Она предусматривает улучшение условий для детей-инвалидов, а именно — создание возможностей посещать школу таким ребятам благодаря закупке специального учебного и реабилитационного оборудования. Таким образом, в бюджет Нанайского района для школы поступили 452 тысячи рублей. Однако вместо того чтобы приобрести необходимые для инвалидов вещи, образовательное учреждение получило новую систему оповещения в случае пожара.

В ходе проверки расходования краевых денег выяснился факт внепрограммных трат. Дело в том, что определённые в документе направления, куда можно потратить финансы, нарушать нельзя. Именно поэтому такие субсидии и называются целевыми.

«В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключённым между министерством образования и науки Хабаровского края и администрацией Нанайского муниципального района, денежные средства были предоставлены на условиях софинансирования. Таким образом, в рамках государственной программы Хабаровского края «Доступная среда на 2014-2015 годы» были задействованы денежные средства из федерального, краевого и местного бюджетов. Прокуратура установила, что за счёт денежных средств федерального бюджета, образовательным учреждением произведена оплата полной замены системы автоматической пожарной сигнализации на сумму 452 тысячи рублей, что, в свою очередь, не соответствует целям, определённым соглашением о предоставлении субсидии», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В отношении директора Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений Нанайского района, возбуждено производство по делу об административном правонарушении за нецелевое расходование денежных средств. Также ему назначили штраф — 20 тысяч рублей.