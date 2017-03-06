Сегодня понедельник, 06 марта 2017 года, 13:41
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Хабаровские "фронтовики" поймали с поличным загрязнителей Гнилой Пади
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
Руководство "Адмирала" выступило с заявлением по тренерскому составу
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Два жителя Сахалина промышляли в Приморье квартирными кражами
Два жителя Сахалина промышляли в Приморье квартирными кражами
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:06
Погода испортит Международный женский день в Приморье
вчера, 15:20
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
вчера, 14:15
Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
сегодня, 10:26
В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
сегодня, 09:15
Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя
сегодня, 08:30
Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света

Обсуждаемое
вчера, 15:20
12

Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 09:15
3

Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 11:51
2

В Приморье алкоголик зарезал молодого контрактника
вчера, 14:15
1

Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
вчера, 18:40
1

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
сегодня, 11:34
1

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
сегодня, 10:26
1

В Приморье произошло весьма неоднозначное ДТП
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие сегодня, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли сегодня, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 3



Система Orphus

Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер

Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер
Праздничный день, по прогнозам синоптиков, будет комфортным
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Погода в Хабаровском крае на наступившей неделе будет комфортной. Небольшой снег продолжится сегодня, 6 марта, и, возможно, утром 7 марта. А вот Международный женский день обойдётся без осадков и будет комфортным по ощущениям. Снег возможен лишь в ночь на 8 марта. Западный ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до −5…−3 градусов.

В первые рабочие дни ветер будет сильнее — 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до −15…−10 градусов, днём воздух прогреется до −5…0 градусов. Такие показатели продержатся до 11 марта. После этого в тёмное время суток жителей региона ждёт около −12…−7 градусов.

«Наиболее тёплыми станут 10 и 11 марта. Ожидается, что произойдёт температурный переход. В южных районах температура достигнет положительных температур, диапазон составит −2…+3 градуса. К нам приходит континентальный воздух, который несёт с собой западное тепло», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Пока же хабаровчане ощущают отголоски циклона, который вышел в Охотское море. Стабильные положительные температуры, по прогнозам синоптиков, должны установиться в дальневосточной столице в третьей декаде марта.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru