Погода подарит хабаровчанкам на 8 марта западный ветер

Погода в Хабаровском крае на наступившей неделе будет комфортной. Небольшой снег продолжится сегодня, 6 марта, и, возможно, утром 7 марта. А вот Международный женский день обойдётся без осадков и будет комфортным по ощущениям. Снег возможен лишь в ночь на 8 марта. Западный ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до −5…−3 градусов.

В первые рабочие дни ветер будет сильнее — 6-11 метров в секунду. Ночью столбики термометра опустятся до −15…−10 градусов, днём воздух прогреется до −5…0 градусов. Такие показатели продержатся до 11 марта. После этого в тёмное время суток жителей региона ждёт около −12…−7 градусов.

«Наиболее тёплыми станут 10 и 11 марта. Ожидается, что произойдёт температурный переход. В южных районах температура достигнет положительных температур, диапазон составит −2…+3 градуса. К нам приходит континентальный воздух, который несёт с собой западное тепло», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

Пока же хабаровчане ощущают отголоски циклона, который вышел в Охотское море. Стабильные положительные температуры, по прогнозам синоптиков, должны установиться в дальневосточной столице в третьей декаде марта.