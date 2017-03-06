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В этом году в Хабаровском крае вновь выберут лучшего учителя

В этом году в Хабаровском крае вновь выберут лучшего учителя
Победитель будет представлять регион на главном конкурсе страны
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба Минобрнауки Хабаровского края

В этом году вновь состоятся соревнования преподавательского мастерства «Учитель года Хабаровского края — 2017». Они пройдут с 20 марта по 8 апреля. Цель этого мероприятия, по мнению организаторов, — повышение уровня престижности профессиии учителя, а также поддержка и поощрение специалистов с выдающимися падагогическими талантами.

Традиционно конкурсанты будут соревноваться в следующих номинациях: «Лучший учитель года», «Лучший учитель-дефектолог года», «Лучший учитель родного языка года», «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности года», «Лучший воспитатель года», «Лучший педагог-психолог года». Выдвигают кандидатуры на участие коллективы, причастные к образовательной деятельности. Ими могут быть как органы местного самоуправления в сфере образования, так и частные организации, которые осуществляют образовательную деятельность. Главное условие — предприятия должны действовать на территории Хабаровского края. Не исключается возможность и самовыдвижения. Однако для этого педагогу необходимо заручиться письменной поддержкой — нужны рекомендательные письма методической службы или профсоюза.

В этом году в состав организационного комитета войдут 15 представителей образовательной деятельности региона. Председателями назначены Виктория Хлебникова — начальник управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края, и Юлия Зотова — заместитель начальника управления общего образования министерства образования и науки Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Конкурсная программа состаит из пяти туров. Жюри оценивает виртуальную профессиональную жизнь учителя, рассматривая личный блог, веб-страничку или полноценный сайт, где учитель публикует материалы, касающиеся его педагогической деятельности. Коллегия также примет на рецензию эссе, в которых нужно раскрыть тему мотива выбора профессии и прочих личных умозаключений, касаемых работы в педагогике. Остальные три этапа предполагают очное участие. Для каждой из номинаций конкурсы разные, но цель их одна — продемонстрировать практические навыки, умение привносить новое и творческое в профессию.  

Конкурс «Учитель года Хабаровского края» проходит один раз в два года. Как писало агентство, в 2015 году победителем стала Юлия Миллер. В качестве приза ей вручили 100 тысяч рублей. Победительница представляла регион на всероссийском конкурсе лучших учителей. В этом году обладатель первого места также получит призовые 100 тысяч. Кроме денежного награждения, ему вручат статуэтку «Большой Хрустальный Пеликан» и  диплом абсолютного победителя. Педагог также войдёт в состав большого жюри следующего конкурса.

 
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