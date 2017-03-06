Владелец внедорожника в Хабаровске придавил бомжа на помойке

В краевой столице жертвой гололёда на дорогах стал человек без определённого места жительства. Мужчина искал в мусорных баках пропитание, и в этот момент в него въехал внедорожник, который прижал бездомного к контейнерам.

Происшествие случилось на улице Фурманова утром понедельника, 6 марта. Фото аварии опубликовали в социальных сетях. По словам очевидцев, Toyota Land Cruiser Prado двигалась по дороге, внезапно машину занесло, и она влетела в мусорные баки. В этот момент там находился бездомный. Его сильно прижало, потребовалась помощь медиков. Пострадавшего увезла скорая помощь.

Публикация от ДТП ХАБАРОВСКА / Все Самое 😎😱😊 (@dtp_khv) Мар 5 2017 в 2:27 PST

По словам пользователей соцсетей, проезжая часть в районе улицы Фурманова действительно очень скользкая, поэтому никто не удивился, что автомобиль занесло.

В отделе по пропаганде городской ГИБДД корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщили, что в сводках это происшествие не зафиксировано. Вероятнее всего, его оформят как несчастный случай, а установлением обстоятельств произошедшего займутся участковые уполномоченные.