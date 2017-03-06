В Совгавани социальный дом для сирот за пару месяцев оброс плесенью

В Советской Гавани 30 сирот после выпуска из воспитательного учреждения не рады недавнему новоселью: после нескольких месяцев проживания в их доме начались проблемы. Плесень и грибок в только что сданном доме нивелируют счастье обладания собственной квартирой.

Едва ли не ежедневно на стенах квартир выступают наросты, которые свидететльствуют о сырости. Больше всего обитатели квадратных метров переживают за то, что это повредит здоровью их детей. Люди обошли несколько инстанций, но никаких результатов обращения к чиновникам не дали.

«Мы не знаем, что делать. Обращались везде, куда возможно. Никто ничего не говорит. Все говорят: «Давайте подождём, дом прогреется», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» жительница Советской Гавани Виктория Семёнова.

Социальное жильё на 44 квартиры в городе сдали в эксплуатацию в декабре 2016 года. В министерстве ЖКХ Хабаровского края отмечают, что здание не вызывало нареканий, когда сиротам вручали ключи.

«Квартиры были обклеены обоями, покрашены потолки, постелен линолеум, поставлена сантехника, поставлены плиты. Детям-сиротам квартиры были показаны, от них было получено согласие на заселение. Квартиры в момент сдачи в эксплуатацию соответствовали санитарным и техническим нормам», — отметила заместитель начальника управления жилищным хозяйством регионального МинЖКХ Тамара Васютина.

В управляющей компании, в ведении которой находится проблемное жильё, пояснили, что здание до сих пор не взято на баланс, так как действительно имеет целый ряд недочётов. За всё время, которое прошло после заселения, новые хозяева не получали квитанции за коммунальные услуги. Пятилетняя гарантия на дом, по мнению организации, — повод обращаться с жалобой к застройщику. Тем временем Советская Гавань демонстрирует хорошие темпы в рамках программы социальной поддержки: в этом городе бывшие воспитанники детских домов в 2016 году получили 311 жилплощадей в новостройках и «вторичных» домах. На текущий год планы ещё более серьёзные — предоставить сиротам 500 квартир.