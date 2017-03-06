Самбист из Хабаровского края завоевал бронзу на чемпионате России

Спортсмен из Комсомольска-на-Амуре Евгений Сухомлинов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по самбо. На протяжении всего турнира он потерпел одно поражение и стал третьим в весовой категории до 68 килограммов.

Соревнования прошли в Екатеринбурге, участие в них приняли около 500 сильнейших самбистов России. Комсомольчанин завоевал бронзу, третье место в его категории также занял москвич Никита Клецков, серебро — у Рамеда Гукева из Карачаево-Черкесии, победу одержал Владимир Балыков из Свердловской области.

Евгений Сухомлинов тренируется под руководством своего отца Игоря Сухомлинова. За свою карьеру комсомольский спортсмен многократно завоёвывал медали чемпионатов России и Европы, а также становился обладателем Кубка мира.

По информации пресс-службы министерства физической культуры и спорта Хабаровского края, самбо в регионе входит в число приоритетных видов спорта. Его развитию и популяризации уделяется большое внимание. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что недавно в районе улицы Шевчука заложили капсулу в основание будущего Краевого дворца единоборств. Участие в церемонии приняла бронзовый призёр первенства России Юлия Мартынова. В феврале 2018 года Хабаровск примет чемпионат страны по боевому самбо.