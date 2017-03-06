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В Николаевске предпринимателя оштрафовали за торговлю просрочкой

В Николаевске предпринимателя оштрафовали за торговлю просрочкой
Неликвидные товары относились к категории с долгим сроком хранения
28 минут назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае оштрафован на 150 тысяч рублей предприниматель, в магазине которого проверяющие органы обнаружили просроченные продукты питания. Бизнесмен выставил на прилавок своей торговой точки бакалейные и кондитерские изделия, которые уже нельзя было употреблять в пищу.

Прокуратура Николаевска-на-Амуре инициировала проверку на основании заявлений от граждан: местные жители жаловались на то, что в одном из магазинов города торгуют неликвидным товаром. По результатам рейда сотрудники надзорного ведомства выявили на полках торговой точки продукты с истёкшим сроком годности. Товары хранились в общедоступном для покупателя месте, не были замаскированы. Среди просрочки были кондитерские изделия, шоколадные батончики и конфеты, растительно-жировые спреды и сливочное масло. Скорее всего, предприниматель и продавцы не следили за сроками годности продукции длительного хранения. Проверяющий прокурор вынес постановление о наложении штрафа в размере 150 тысяч рублей.

«Николаевской-на-Амуре городской прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота продуктов питания участниками продовольственного рынка, а также исполнения законодательства в сфере ценообразования. По постановлению прокурора ООО «САКСЭС» привлечено к административной ответственности за нарушение продавцом требований технических регламентов и создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

 
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