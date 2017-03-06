В Хабаровском крае построят 12 мусороперегрузочных станций

Фирма, которая организует сбор, обработку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов, скоро появится в Хабаровском крае. МинЖКХ региона проведёт конкурс среди предприятий, которые занимаются подобной деятельностью. Победителя определят в этом году.

Собирать и утилизировать мусор компании будут по утверждённой схеме. Она прошла общественные обсуждения во всех муниципальных образованиях края. В ближайшее время документ должен получить заключение экологической экспертизы.

«В рамках схемы нужно будет реконструировать уже действующие объекты по обращению с отходами. Также предстоит построить целый перечень новых, среди них 12 мусороперегрузочных станций, 20 полигонов, 26 мусоросжигательных установок, пять мусоросортировочных комплексов. Предварительный объём финансовых вложений оценивается в 3,8 миллиарда рублей», — рассказал министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что концепцию программы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе разрабатывала компания из Санкт-Петербурга «СПБ-Энерготехнологии». Эксперты просчитали нормативы накопления мусора, а также тарифы на их сбор и вывоз. По информации пресс-службы краевого правительства, перерабатывать ТБО помогут инвесторы. Они должны будут вовремя модернизировать оборудование и обеспечивать высокое качество услуг. Сейчас в министерстве ЖКХ совместно с органами местного самоуправления измеряют возможные объёмы отходов в будущем. После окончательных расчётов в краевом правительстве точнее спланируют, как устроить переработку.

Делиться опытом по утилизации отходов готовы южнокорейские партнёры. Агентство писало, что технологии этой страны планировали запустить в Хабаровском крае с этого года. Внедрение начнётся с дальневосточной столицы, Комсомольска и ближайших к ним населённых пунктов.

Количество мусора на каждого жителя Хабаровского края постоянно увеличивается. Сегодня регион в течение одного года производит около 330 тысяч тонн твёрдых и 20 тысяч тонн жидких бытовых отходов, которые утилизируются на полигонах соответствующего типа. Особенно насущной эта проблема стала в малых и удалённых населённых пунктах.