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В Хабаровском крае за выходные сотрудники МЧС трижды тушили пожары

В Хабаровском крае за выходные сотрудники МЧС трижды тушили пожары
Загорелись деревянные строения и многоэтажка
полчаса назад
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: 27.mchs.gov.ru

За прошедшие выходные сотрудников МЧС Хабаровского края три раза привлекали к ликвидации возгораний. Один из пожаров огнеборцы потушили в посёлке Известковый Амурского района. Там виновником происшествия стал пьяный хозяин жилья. 

Специалисты ликвидировали в Амурском районе возгорание в квартире деревянного дома. Несмотря на дневное время, пожар заметили слишком поздно. Вызов на пульт «01» поступил от очевидцев, когда пламя уже вырывалось наружу. Спасатели прибыли в течении девяти минут, ещё столько же потребовалось для выяснения источника задымления, обнаружения очага возгорания и его локализации. Полностью ликвидировать открытое горение удалось спустя два часа. Соседние жилища от огня не пострадали. 

Кроме проливки деревянных перекрытий, пожарным пришлось частично разобрать внешнюю обшивку дома, стены и полы в квартире, где произошёл пожар. В результате ЧП пламя уничтожило кухню и две комнаты на общей площади 60 квадратных метров. Со слов соседей, к возгоранию привело беспечное поведение владельца сгоревших квадратных метров: мужчина в этот день находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил небрежное отношение с огнём.

Второй пожар случился в двухквартирном деревянном доме в посёлке Хурба Комсомольского района. Первые подразделения спасателей прибыли утром по вызову соседей. Хозяев горящей квартиры дома не было. Результаты разведки показали, что от воспламенения уже пострадала мебель, а также бытовая техника. Диспетчеру доложили, что  огнём охвачена площадь в в пять квадратных метров. Относительно малая площадь возгорания была обусловлена тем, что сосед по дому до приезда сотрудников МЧС пытался самостоятельно тушить пожар, забрасывая снег через окна. Для полной ликвидации возгорания огнеборцам потребовалось всего полчаса. Частично сгорели предметы домашнего быта, но жилое помещение серьёзно не пострадало. Что послужило причиной происшествия, выяснят сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России.

Третьим по счёту за эти выходные был пожар в Комсомольске-на-Амуре — загорелась жилплощадь в многоквартирном доме по проспекту Интернациональному. Владелица почувствовала запах дыма в комнатах и незамедлительно сообщила об этом, позвонив в службу спасения. На вызов огнеборцы прибыли спустя несколько минут. Им удалось выяснить, что в указанной квартире чадят натяжные потолки. Диспетчеру доложили о ликвидации происшествия уже через полчаса. В результате ПВХ-потолки и напольное покрытие на площади в пять квадратных метров оказались полностью уничтожены. Не исключено, что результатом возгорания могло послужить короткое замыкание электросети.  

За прошедшие сутки специалисты ГУ МЧС на территории Хабаровского края зафиксировали 11 техногенных пожаров. Из них восемь произошли в жилом секторе.

 
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