Сборные России подготовятся на Дальнем Востоке к двум Олимпиадам

Три города Дальнего Востока готовы принять российских спортсменов для подготовки к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхае и 2020 года в Токио. По словам министра спорта России Павла Колобкова, все планы заключительного этапа подготовки команд уже определены.

«Будут задействованы несколько регионов: Сахалин, Хабаровск и Владивосток. Там всё готово, но спортсмены будут готовиться и в других регионах. Для наиболее оптимальной подготовки каждая команда выстраивает свою систему. Дальний Восток для нас является приоритетным проектом, как для массового спорта, так и для спорта высших достижений», — отметил Павел Колобков.

По информации ТАСС, в министерстве спорта России также думают о подготовке сборных в Токио. Для этого в начале марта в Японию поедет команда экспертов Олимпийского комитета России, Минспорта и Центра подготовки сборных.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что «Платинум Арена» станет площадкой для тренировок мужской и женской национальных хоккейных команд, а на базе «Амут» сможет тренироваться женская лыжная сборная. Сахалин рассматривается как площадка для подготовки биатлонистов. Владивосток также может стать базой для хоккеистов.