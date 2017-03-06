На рынке труда в Хабаровском крае мужчины чаще занимают ключевые посты

Служба исследований сайта по поиску работы и подбору персонала HeadHunter проанализировала объявления специалистов, которые ищут работу в дальневосточной столице и регионе при помощи этого ресурса. По мнению экспертов, в высшем менеджменте чаще всего работают мужчины, чем женщины. В среднем на рынке труда в Хабаровском крае их соотношение — 68 % против 32 %.

Анализ показал, что больше всего мужчин работают на ключевых постах в производстве — 85 %. Немного отстают топ-менеджеры в сфере строительства и недвижимости — 82 %. Аналогичная ситуация в области инвестиций. В профессиях, связанных с развитием информационных технологий, на руководящие посты приглашают специалистов-мужчин в 81 % случаев. В направлениях, связанных с транспортом и логистикой, эта доля — 78 %.





«Мужчины Хабаровского края явно предпочитают традиционные сферы деятельности для сильного пола. Другое дело, что сейчас можно назвать «мужскими» не только те варианты, где нужна физическая сила, но и те, где можно заработать хорошие деньги, — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова. — Поэтому так актуальны для поиска работы сферы «Производство», «Строительство, недвижимость», «Информационные технологии».