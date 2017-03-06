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"Тигры Амура" выиграли хоккейный турнир в Хабаровске

"Тигры Амура" выиграли хоккейный турнир в Хабаровске
Хозяева состязаний в финале взяли верх над командой из Комсомольска
только что
Спорт | Хабаровский край
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Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В дальневосточной столице завершился ветеранский хоккейный турнир памяти Василия Позднякова. Победу одержала хабаровская команда «Тигры Амура», в финале обыгравшая комсомольский «Амут».


 

 

Гости вышли на игру с запредельным настроем и первыми открыли счёт. Сравнять результат хозяева смогли лишь под занавес периода усилиями Евгения Шалдыбина. По информации пресс-службы ХК «Амур», вторая двадцатиминутка расставила всё по своим местам: дублем отметился Дмитрий Тарасов, его поддержали Станислав Басов и Евгений Шалдыбин. Комсомольчане ответили шайбой Александра Неборака.


 

 

Счет 5:2 после двух периодов ещё оставлял интригу, но шайба Вадима Покотило, отправленная в ворота соперников с передачи Дмитрия Тарасова её окончательно убила. Оба игрока защищали цвета «Амура» ещё в ледовом дворце стадиона имени Ленина. Затем нынешний менеджер клуба по селекции оформил дубль, а под конец матча то же самое сделал Станислав Басов — 8:2. Второе место занял «Амут», третьими стали игроки «Банка Восточный».


 

 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что участие в турнире, посвящённом памяти одного из основателей хабаровского хоккея, также приняла команда «Энергетик» из дальневосточной столицы. В состав сборной-победителя вошёл весь тренерский штаб «Амура», наставники «молодёжки», а место на тренерском мостике занял первый вице-президент клуба Александр Филиппенко.

 
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