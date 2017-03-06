Житель Чегдомына украл цифровую технику, но не успел продать её

В посёлке Чегдомын стражи правопорядка раскрыли кражу имущества из квартиры. Они задержали местного жителя, который взломал замок на входной двери и обчистил чужое жильё, но не успел избавиться от добычи.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась жительница Чегдомына. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестный вскрыл квартиру, проник в жильё и вынес оттуда телевизор и ноутбук. Общий ущерб потерпевшая оценила в 45 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в краже. Им оказался безработный, ранее судимый 35-летний местный житель. Похищенное имущество фигурант планировал продать. В настоящее время в отношении злоумышленника избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенный телевизор и портативный компьютер изъяты и возвращены законной владелице», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.