Хабаровские дантисты в числе первых примут сегодня поздравления

Сегодня, 6 марта, свой профессиональный праздник отмечают представители одного из направлений медицины — дантисты. Дату приурочили к дню рождения одного из выдающихся изобретений в этой сфере. Личный зубной врач Джорджа Вашингтона — Джон Гринвуд — 6 марта 1790 года объявил о том, что изобрёл стоматологический бор.









Сперва бор представлял собой увесистую машину с ножным приводом — с её помощью Гринвуд изготовил для Вашингтона четыре съёмных зубных протеза. В движение это устройство приводилось с помощью колеса от прялки, которой пользовалась мать дантиста. Спустя век с лишним, в 1907 году, появилась электрическая бормашина.







Среди других «зубных» нововведений — изобретение тюбика для зубной пасты доктором Вашингтоном Шеффилдом, а также выпуск первой в мире зубной щётки с искусственным синтетическим нейлоновым волокном. Раньше для этого использовали только натуральную щетину.





Международный день зубного врача сначала отмечали только в США — это был национальный профессиональный праздник. С годами традиция поздравлять дантистов перекинулась далеко за пределы Северной Америки, причём одной из первых стран-последовательниц стала Индия. Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особенное внимание уделяют профилактике детского кариеса.