В понедельник в Хабаровске не исключают вероятность снега

В дальневосточной столице сегодня, 6 марта, преимущественно облачно. По прогнозам синоптиков, вероятен небольшой снегопад.



Температура воздуха в утренние часы составит -16...-14 градусов по шкале Цельсия. После обеда немного потеплеет - до -8...-6 градусов.

Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

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