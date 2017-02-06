В Хабаровске ко Дню города сдадут новую школу

В мае в краевой столице после капитального ремонта откроется второе здание школы № 27 в посёлке имени Горького. Трёхэтажное сооружение сможет разместить 560 учеников старшего и среднего звена.

«Так как здесь хорошая вместительность — будем набирать дополнительные классы. Что касается младшего звена, то у нас очень хорошие условия для них в первом здании 27-й школы. Будем делать большой стадион на два учреждения. Они как раз им разделены», — отметила Ольга Тен.

Сейчас здание готово почти на 80 процентов. Под реконструкцию попали все коммуникации школы, построенной в 1963 году. Строителям пришлось устанавливать новые системы водоснабжения, отопления и канализации.

«Закончили установку современной системы вентиляции всех помещений, заново провели электрические сети. Сейчас занимаемся установкой слаботочных систем — это пожарная сигнализация и структурированные кабельные сети. Начинаем отделочные работы. Скоро уже выйдем на финишную прямую», — рассказал начальник отдела по ремонтам объектов отрасли управления образования Хабаровска Александр Писарев.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, сдать школу планируют ко Дню города. Специалисты уже заказали оборудование и мебель для классов. В город его доставят через несколько месяцев. Благодаря открытию второго здания в посёлке Горького ликвидируют вторую смену.