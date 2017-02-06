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Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима

Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима
По словам виновного, он просто хотел пошутить
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске-на-Амуре суд вынес приговор местному жителю за поджог человека. Летом прошлого года злоумышленник увидел бездомного и шутки ради решил его подпалить. К назначенному сроку пироману прибавили ещё год за то, что мужчина не до конца отбыл предыдущее наказание.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», 26-летний злоумышленник гулял по улицам Комсомольска в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел лежащего на автобусной остановке бездомного и решил его поджечь. Мужчина сорвал висящие на стенде бумажные объявления, подложил их под спящего и подпалил, а сам отошёл в сторону, наблюдая, как человек горит.

Потерпевшего потушили проходившие мимо прохожие. Медики доставили бездомного в больницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, злоумышленник нанёс ему термический ожог, от которого потерпевший испытал особые мучения и страдания. В ходе судебного заседания комсомольчанин признал свою вину лишь частично: по его словам, он хотел только пошутить. Суд приговорил подсудимого к четырём годам лишения свободы, а потом присоединил частично не отбытое им наказание по предыдущему приговору. В итоге злоумышленнику придётся провести в колонии строгого режима пять лет.

 
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Комментарии
  • Одессей  (только что)

    Иуда! Ты допустил большую ошибку! Сегодня, как и во времена СССР остаться бездомным мог фактически любой от хорошего мастера до научного деятеля по семейным или бытовым мотивам, так как прописка иногда становилась убийцей многих?! В настоящее время еще хуже! Поэтому надо было его самого публично сжечь, чтоб других наглядно было, не привлекая к себе внимание, а так мучье себе мозги не включит?!



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