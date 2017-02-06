Комплекс по перевалке нефтепродуктов в Ванино заработает в марте

Второй резидент свободного порта Ванино приступил к созданию берегового комплекса по перевалке нефтепродуктов с автомобильного на морской транспорт. Инвестор приобрёл и установил дополнительное оборудование, в том числе, эстакаду для бункеровки судов. Ввести объект в эксплуатацию компания «Форум ДВ» планирует в марте этого года.

«География поставок компании охватывает практически весь Дальний Восток и Забайкалье. В регионе существует дефицит мощностей по перевалке нефтепродуктов с причала на танкеры. Наш проект направлен, в первую очередь, на решение данной ситуации. Морской порт Ванино является одним из самых динамично развивающихся в России и имеет необходимую инфраструктуру для реализации такого проекта. В создание комплекса уже инвестировано 18 миллионов рублей, в том числе 12 миллионов — в разработку проектной документации», — отметил генеральный директор ООО «Форум ДВ» Николай Зворыгин.

По информации пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока, «Форум ДВ» подписал соглашение с акционерным обществом «КРДВ» и официально стал резидентом свободного порта Ванино. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мощность предприятия — 150 тысяч тонн в год, инвестиции только на первом этапе составят 25 миллионов рублей, а количество новых рабочих мест по плану — не менее 20.

Агентство также писало, что комиссия при наблюдательном совете также утвердила ещё три проекта компаний — ООО «Токинский кирпичный завод», ООО «Карбон-ДВ», ООО «Причал». Речь идёт о возведении предприятия по производству строительных материалов, реализации идеи переработки отходов деревоперерабатывающей промышленности в углеродную крошку и строительстве в акватории бухты Ванино глинозёмного терминала.