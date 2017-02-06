Хабаровчан втянули в финансовую пирамиду мошенники в Иркутской области

Жители Хабаровска стали жертвами мошенников из Иркутской области, которые построили финансовую пирамиду и действовали в 27 городах России. В сомнительный кооператив «Байкал» вкладывали деньги сотни жителей страны — у организации насчитали больше 700 пайщиков. Злоумышленники предлагали инвестировать в завод по производству байкальской воды.

Работу финансовой пирамиды пресекли полицейские Иркутской области. Оперативники выяснили, что организация обманывала жителей страны в течение 2015 года посредством нескольких кооперативных участков. По версии следствия, злоумышленники в Интернете предлагали гражданам участвовать в инвестировании завода по производству питьевой воды — производство якобы находилось в городе Байкальске Иркутской области. Пайщикам предлагали несколько программ на выбор, в которых предполагались выплаты немалых ежемесячных процентов по вкладам.

Чтобы убедить партнёров в том, что проект реальный, руководители головного офиса в режиме видеоконференции организовали посещение завода. Они продемонстрировали желающим цех с оборудованием и сделали презентацию модернизации производства в будущем. Пайщикам представили новый дизайн бутылок для воды и этикеток к ним, экземпляры которых якобы разослали по кооперативам в других городах. Но, как узнали оперативники, ни одно подобное предприятие в Иркутской области никогда с ними не сотрудничало.

Предварительный ущерб от действий мошенников составляет порядка 11 миллионов рублей. Полицейские изъяли у подозреваемых электронные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и образцы бутилированной воды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Иркутской области, в изолятор временного содержания поместили двоих злоумышленников.

Похожий случай произошёл в краевом центре в 2016 году. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», жертвами финансовой пирамиды стали около 50 местных жителей. Фактически злоумышленники никакой предпринимательской деятельности не вели — проценты они выплачивали пайщикам из денег, которые принесли новые заёмщики.