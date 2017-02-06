В Хабаровском крае военные топографы улучшили навыки работы с ПНГК-1

В Хабаровске завершились тактико-специальные учения топографов Восточного военного округа. Их проводили с личным составом центра геопространственной информации и навигации ВВО. По информации «Интерфакса», во время тренировки геодезисты освоили новые спутниковые системы.

«Военные топографы выполняли упражнения на передвижном навигационном геодезическом комплексе (ПНГК-1) нового поколения», — сообщает пресс-служба ВВО.

ПНГК-1 — это техника, с помощью которой можно осуществить топографическую привязку и определить координаты и высоты точек местности на маршруте следования войск. Также топографы могут искать геодезические и ориентирные пункты на любой местности. ПНГК-1 помогает солдатам и технике передвигаться по труднодоступным и опасным участкам, выходить в точно заданные районы в условиях закрытой местности, при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток.

Во время учений военные отработали нормативы по определению астрономического азимута по часовому углу солнца, а также вопросы по обновлению и изданию топографических карт различного масштаба. Всего в учениях приняли участие больше 50 военнослужащих и около десяти единиц техники.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», военные региона начали осваивать ПНГК-1 около года назад. Мобильные комплексы представляют собой картографические лаборатории на колёсах на базе КамАЗов. Геодезисты оперативно могут определить точки привязки на местности, составить 3D карты и распечатать их на бумаге для удобства навигации.