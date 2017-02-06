В Хабаровске на нелегальной автомойке изъяли сомнительный алкоголь

В краевом центре правоохранители нагрянули в подозрительную автомойку на улице Сунгарийской и выяснили, что она построена в обход закона. Никаких разрешительных документов персонал предоставить не смог. Из здания полицейские вынесли десять бутылок водки сомнительного качества.

В правоохранительные органы с заявлением обратился неравнодушный житель краевого центра. По его словам, в Индустриальном районе на улице Сунгарийской стоит автомоечный комплекс, который построили без необходимой разрешительной документации. Полицейские предварительно выяснили, что администрация Хабаровска ни с кем не заключала договор аренды этого земельного участка. Когда правоохранители прибыли в автомойку, они обнаружили там троих сотрудников, которые не смогли ничего рассказать о застройщике или нанявшем их предпринимателе. Стражи правопорядка не нашли в помещении разрешительных документов, зато наткнулись в кафе, расположенном на территории комплекса, на десять бутылок с этикетками крепкого спиртного. Акцизных марок на ёмкостях не было, поэтому полицейские изъяли алкоголь и направили на исследование.

Дальнейшие разбирательства показали, что один из хабаровских предпринимателей арендует объект у жительницы Владивостока — собственницы автомойки. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, правоохранители возбудили дело об административном правонарушении по фактам пренебрежения правилами продажи алкоголя и ведения предпринимательской деятельности.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о других местах в краевом центре, где нелегально торговали спиртными напитками. Так, из круглосуточного ларька на улице Федеративной полицейские изъяли около тонны спиртосодержащих напитков. Кроме того, у предпринимателя не было лицензии на продажу алкоголя, поэтому он стал фигурантом дела сразу по двум административным статьям. А в хабаровском хлебном ларьке правоохранители нашли партию нелегального спиртного общей стоимостью порядка 120 тысяч рублей. Коммерсанта уже не раз привлекали к ответственности за подобные нарушения.