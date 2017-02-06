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Хабаровские спасатели за выходные вытащили из кюветов две иномарки

Хабаровские спасатели за выходные вытащили из кюветов две иномарки
В обеих авариях обошлось без пострадавших
14 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: информационное подразделение Амурского спасательного центра

За прошедшие выходные специалисты Амурского спасательного центра МЧС России дважды приходили на помощь автолюбителям, попавшим в беду на дорогах Хабаровского края. Оба водителя не справились с управлением и оказались в кюветах. Пострадавших в обеих авариях нет.


 

 

Информация о том, что на 48-м километре основной магистрали в Хабаровском районе легковая иномарка слетела в кювет, поступила на пульт дежурного по Амурскому спасательному центру вчера, 5 февраля, в 06:33. К месту происшествия незамедлительно выехал расчёт сил постоянной готовности центра на аварийно-спасательном автомобиле КамАЗ-43118.


 

Прибыв на место, спасатели помогли попавшему в ДТП водителю выбраться из машины. После этого они вытащили его транспортное средство из кювета на дорожное полотно. Возвращаясь назад, специалисты спасательного центра обнаружили ещё одного автолюбителя, оказавшегося в аналогичной ситуации. Как сообщает информационное подразделение ведомства, мужчина слетел в кювет на 47-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. С помощью КамАЗа спасатели вытащили и эту машину на дорогу. Водитель смог самостоятельно продолжить путь.

 
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