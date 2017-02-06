В Комсомольском районе жители Хурбы остались без крыши над головой

В Комсомольском районе Хабаровского края спасатели потушили горящий дом. Они вынесли из огня два газовых баллона, но уберечь от стихии имущество не удалось. Жильцы помещения из-за возгорания лишились крыши над головой.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на центральный пульт пожарной связи гарнизона пожарно-спасательной службы Комсомольска-на-Амуре 5 февраля в 22:55. К тому моменту, как огнеборцы прибыли на место возгорания, пламя полностью охватило крышу дома № 11а по улице Лазо в посёлке Хурба. Пожар локализовали сегодня ночью, 6 февраля, в 0:02, а полностью ликвидировали в 2:35.

Пламя уничтожило двускатную крышу, покрытую шифером по всей площади. Мебель и прочие вещи в доме повреждены продуктами горения. От огня пострадали также деревянная веранда, пристройка к ней и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила примерно 40 квадратных метров. По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, погибших и пострадавших в происшествии нет. Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются. В тушении принимали участие 12 человек личного состава и 3 единицы техники.