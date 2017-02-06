Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан

В дальневосточной столице сотрудники Госавтоинспекции вышли в утренний рейд. Целью стражей правопорядка стали нетрезвые водители. По результатам работы в первый час пик этой недели инспекторы ДПС поймали семерых автолюбителей, которые рискнули выехать на дороги города пьяными.













Сотрудники ГИБДД организовали очередную проверку на улицах Хабаровска в необычное для водителей время — утром понедельника, 6 февраля. Экипажи правоохранителей заступили на дежурство в самых оживлённых районах города. К семи утра поток машин на дорогах достиг своего пика, и выявлять нарушителей, число которых в такое время зашкаливает, было непросто.













«Люди отдыхают на протяжении всех выходных, а в понедельник с утра едут на работу, зачастую в нетрезвом состоянии. Статистика это подтверждает: пьяных водителей в утренний час пик стало больше», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» старший инспектор ОГИБДД УМВД России по Хабаровску Александр Баранов.













Помимо семи пойманных хабаровчан, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, стражи правопорядка поймали пятерых любителей затемнённых стёкол. На глазах у инспекторов водители, чтобы избежать наказания за тонировку, избавились от плёнки. Самый оригинальный и, по словам инспекторов ДПС, отчаянный водитель, который ехал на работу на мопеде, оказался трезв. Сотрудники ГИБДД проверили документы байкера и отпустили его, не обнаружив нарушений.









Также правоохранители «выловили» в утреннем потоке транспорта водителя на «распиле». Toyota Carina, на которой передвигался мужчина, оказалась классическим «конструктором»: машину завезли в Россию по частям, номера оказались подложными, а планка с данными кузова и вовсе держалась на скотче. Хозяин иномарки рассказал полицейским, что «Карина» появилась у него в результате обмена. Предыдущие хозяева «Тойоты» заверили, что с автомобилем всё в порядке и даже выдали справку, в которой было указано, что планка на иномарке «родная». По неопытности мужчина поверил продавцам, но в итоге, вероятнее всего, лишится машины.









Итогами рейда инспекторы остались довольны. Результаты проверки не только превзошли ожидания, но и превысили показатели уже привычной хабаровчанам операции «Ночь».