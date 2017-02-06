В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных

Сегодня понедельник, 06 февраля 2017 года, 11:50
Без права переписки: Минобороны запретило Спецстрою самоуправление
Без права переписки: Минобороны запретило Спецстрою самоуправление
Игроки "СКА-Нефтяника" не помогли сборной выиграть чемпионат мира
Игроки "СКА-Нефтяника" не помогли сборной выиграть чемпионат мира
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
В понедельник в Хабаровске тепло и ветрено
В понедельник в Хабаровске тепло и ветрено
"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой
"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой
Регионы:


Популярное
вчера, 12:38
Приморцы и хабаровчане участвовали в "Робофесте-2017"
вчера, 15:44
Полицейские Хабаровского края раскрыли кражу в закусочной
вчера, 15:00
В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление
вчера, 16:32
В октябре Владивосток примет большой молодёжный десант
сегодня, 10:28
Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
вчера, 11:53
На камчатском вулкане Шивелуч произошёл выброс пепла
вчера, 17:39
В Хабаровске состязались пловцы Восточного военного округа
вчера, 18:53
"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой
сегодня, 08:38
Новая неделя в Приморье будет морозной и ветреной
полчаса назад
Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке

Обсуждаемое
вчера, 15:00
9

В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление
вчера, 11:53
1

На камчатском вулкане Шивелуч произошёл выброс пепла
сегодня, 10:28
1

Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
вчера, 16:32
В октябре Владивосток примет большой молодёжный десант
вчера, 12:38
Приморцы и хабаровчане участвовали в "Робофесте-2017"
вчера, 15:44
Полицейские Хабаровского края раскрыли кражу в закусочной
вчера, 17:39
В Хабаровске состязались пловцы Восточного военного округа
вчера, 18:53
"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой
сегодня, 08:15
В понедельник в Хабаровске тепло и ветрено
сегодня, 08:35
Хабаровчане в числе первых поздравят местных барменов
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1067



Система Orphus

В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных

В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных
Через порталы можно было купить не только редкого питомца, но и электроудочку
15 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае прокуратура обнаружила 18 сайтов, на которых кто-то разместил объявления о продаже животных, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Через ресурсы можно было купить даурского ежа, дальневосточную черепаху и кречета, а также орудия лова — электроудочки.

Сотрудники Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры нашли сайты с запрещённой информацией во время мониторинга Интернета. Установлено, что такую рекламу разместили на 18 электронных ресурсах. Кроме того, на них предлагали купить электроудочки, использование которых влечёт катастрофические последствия для ихтиофауны от воздействия мощных электроразрядов.

За незаконную добычу и оборот краснокнижных животных в России предусмотрена уголовная ответственность, а ввоз электроудочек на территорию страны и вовсе запрещён. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, в Центральном районном суде краевой столицы приняли решение признать информацию на сайтах запрещённой к распространению. Сейчас доступ к ресурсам ограничен. Прокурор направил материалы проверки в правоохранительные органы, чтобы там решили вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что прокуратура обнаружила на сайте «Авито» объявление о продаже даурского ежа. К информации ограничили доступ через суд. А по ходатайству Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры сведения о торговле электроудочками нельзя размещать в свободном доступе с осени 2016 года.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru