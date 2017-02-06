Игроки "СКА-Нефтяника" не помогли сборной выиграть чемпионат мира

Мужская национальная сборная России по хоккею с мячом уступила в финале чемпионата мира 2017 года сборной Швеции со счётом 3:4. Подопечные Сергея Муса вели 3:1, но во втором тайме пропустили несколько мячей, решающий влетел в ворота Романа Черных за полторы минуты до окончания встречи.

В первом игровом отрезке россияне, которым многие предрекали поражение, не оставили сопернику ни шанса и неожиданно для критиков повели в счёте в два мяча. Как сообщает пресс-служба федерации хоккея с мячом России, сначала Янис Бефус преуспел на добивании с углового, а затем Евгений Иванушкин убойно выстрелил со штрафного. На 43-й минуте розыгрыш углового привёл к изумительному удару под перекладину Алмаза Миргазова — 3:1. Однако удача была на стороне хозяев — за семь минут до финального свистка подопечные Свенне Олссона сравняли счёт, а за полторы минуты — Адам Гилльям вывел свою команду вперёд. Сборная Швеции победила на чемпионате мира впервые с 2012 года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в состав сборной России вошли семь игроков «СКА-Нефтяника». Они вместе с национальной командой потерпели на групповом этапе одно поражение — от шведов. После финала полузащитник «армейцев» Максим Ишкельдин признался в интервью «Советскому спорту», что российские игроки плохо атаковали, создавали мало неудобств сопернику, у многих просто не осталось сил.

«Это был финал, нужно было через силу играть агрессивнее в атаке. Тогда мы больше владели бы мячом и было бы всем легче. К сожалению, не получилось. Все старались сыграть строже. И у нас получилось. Судите сами: нам забили два после выходов один на один с вратарем и два с угловых ударов», — отметил Максим Ишкельдин.