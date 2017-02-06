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вчера, 12:38
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Хабаровчанин стал жертвой мошенничества в мебельной фирме

Хабаровчанин стал жертвой мошенничества в мебельной фирме
Он полностью оплатил заказ по договору, но гарнитур так и не получил
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице полицейские нашли подозреваемую в мошенничестве — сотрудницу мебельной компании. Клиент полностью оплатил свой заказ, но свой гарнитур так и не получил. Правоохранители проверяют, нет ли в Хабаровске других обманутых заказчиков, к которым имеет отношение задержанная.

В полицию с заявлением обратился житель Железнодорожного района города. По его словам, несколько месяцев назад он заказал в одной из фирм Хабаровска детскую мебель. Мужчина заключил договор с представителем компании и внёс предоплату за детский гарнитур в полном объёме. Но компания не стала соблюдать условия договора: в установленные сроки заказ не выполнили, деньги заявителю не вернули. Потерпевший оценил ущерб в 55 тысяч рублей и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнюю подозреваемую. Раньше у женщины не было проблем с законом. Теперь в уголовном деле по статье «Мошенничество» она фигурирует как подозреваемая. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде.

Похожий случай произошёл в другой фирме дальневосточной столицы. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за сотрудницы компании клиентка потеряла 135 тысяч рублей. Заявительница оплатила кухонный гарнитур, но работница выкинула договор, а деньги присвоила.

 
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