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Школа и детский сад в Хабаровске остались без холодной воды

Школа и детский сад в Хабаровске остались без холодной воды
Ликвидации порыва ждут ещё семь жилых домов
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице из-за повреждения коммуникаций отключили холодную воду в школе № 76 и детском саду № 83. Всего в этом районе ждут ремонта водовода девять зданий — кроме образовательных учреждений, это дома №№ 48а, 46а, 46б, 54, 56, 58 по улице Костромской, а также жилой дом на Восточном шоссе, 50.

По данным Единой городской диспетчерской службы, в городе сейчас нет отключений горячей воды и отопления. В зданиях Хабаровска не работает 80 лифтов.

Накануне днём, 5 февраля, на улицах краевого центра работало 27 единиц техники предприятий благоустройства, ещё 22 машины вышли в ночную смену. За сутки с улиц города убрали 1047 кубометров снега. На дороги высыпали 53,2 тонны песчано-соляной смеси и реагента.

За минувшие сутки в Хабаровске произошло 21 дорожно-транспортное происшествие и два пожара. За скорой медицинской помощью обратились 832 человека.

Сегодня утром, 6 февраля, на маршруты вышла 701 единица общественного транспорта: 40 трамваев, 21 троллейбус и 587 автобусов. Ещё 53 автобуса работает на пригородных маршрутах.

 
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