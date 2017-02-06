Хабаровчане в числе первых поздравят местных барменов

Сегодня, 6 февраля, во всём мире отмечают профессиональный праздник мастеров коктейля, экспертов по алкогольным напиткам и просто душевных людей, — Международный день бармена. Именно в этот день католическая церковь чествует святого Аманда — одного из христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, а также торговцев этими напитками. В истории святой Аманд остался как человек, который развивал бурную деятельность по евангелизации винодельческих регионов Франции, Фландрии и Германии.





В питейных и развлекательных заведениях в этот день проводятся всевозможные конкурсы барменов на лучший коктейль, состязания в профессиональном мастерстве, тематические конкурсы и розыгрыши для посетителей, «хмельные» танцы и «винные» викторины. Также Международный день бармена — время слушать истории создания различных вин и других напитков и, конечно же, дегустировать оные.









Ремесло бармена не случайно удостоилось своего собственного календарного праздника. Профессия этих людей не менее тяжёлая, чем водителей автобусов, учителей и пожарных. Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.