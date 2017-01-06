"СКА-Нефтяник" оставил в воротах иркутян "чёртову дюжину" мячей

Богатым на голы и острые моменты получился второй матч хабаровской команды по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» и иркутской «Байкал-Энергией». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», встреча на льду арены «Ерофей» завершилась уверенной победой дальневосточников, которые в этот раз всухую расправились с соперниками.

















Иркутяне показали более жёсткий хоккей, чем накануне. В первые 15 минут игры они бросали большие силы в атаку, заставляя нервничать защитников. Неоднократно они шли в столкновения с хабаровскими игроками. Так, в ходе матча крепко досталось Кристофферу Фагерстрёму, Эрику Сэфстрёму и Николаю Мельникову, Александру Киму, Кириллу Петровскому. Со стороны складывалось впечатление, что у гостей была установка на то, чтобы вывести из строя «армейцев». При этом не раз арбитры оставляли эти эпизоды без внимания.

















После 15 минут игры силы гостей на атаки закончились, и команда перешла в оборону. За это время хабаровчане успели открыть счёт забитым мячам. На 5-й минуте это мог сделать Артём Бондаренко, однако мяч проскользнул в нескольких сантиметрах от штанги. Через несколько секунд Кирилл Петровский, который играл 100-й матч за «армейцев», получил мяч и всё-таки распечатал ворота Дениса Рысева.

















На 15-й минуте у «СКА-Нефтяника» был реальный шанс увеличить преимущество: Бондаренко вышел на ворота противника, мог всё сделать сам, но передал пас Кристофферу Фагерстрёму, а тот не смог пробить, так как мяч соскользнул с крюка.

















В первом тайме, не считая семи голов, у ворот Рысева оказалось предостаточно острых моментов, и голкипер, действительно, много раз спасал свою команду. Но бесконечно сдерживать «расстрельный» темп хабаровчан он не мог — на 27-й минуте он начал пропускать. Максим Ишкельдин в это время сумел отобрать мяч у капитана «Байкал-Энергии» Максима Гавриленко, дошёл с ним до ворот и отправил его в нижний дальний угол — 2:0. Через четыре минуты Фагерстрём убежал от защитников и тет-а-тет расправился с Рысевым — 3:0. Ещё через четыре — Павел Рязанцев сделал пас застрявшему среди защитников Бондаренко. Тот выпутался из тисков, дождался, пока Рысев сделает на него выпад, ловко объехал вратаря и пропихнул мяч в ближний угол — 4:0.

















На 38-й минуте «Байкал-Энергия» заработала второе удаление: Станислав Исмагилов жёстко столкнулся с Александром Кимом. Он извинился, но судьи посчитали это недостаточным и отправили игрока «остыть» на пять минут. За это время «СКА-Нефтяник» дважды воспользовался численным преимуществом. Сначала на подступах к воротам иркутян Ишкельдин передал пас на Бондаренко, до мяча попытался дотянуться защитник «Байкал-Энергии», но Бондаренко захватил снаряд, сдвинулся ещё глубже на фланг и с очень острого угла уложил его в ворота — 5:0. Следующим голом отметился Павел Рязанцев, который, оказавшись с Рысевым один на один, неторопливо подкатился к нему, дождался рывка голкипера и аккуратно подтолкнул мяч в освободившееся пространство — 6:0. Этот гол стал З000-м у «армейцев», которые они забивали в чемпионатах России.

















Когда шли уже дополнительные секунды первого тайма, седьмой мяч забил Рязанцев. Перед этим «армейцы» на нарушении со стороны соперников заработали свободный удар. Рязанцеву пришлось бить с острого угла, но мяч, «прошив» стенку, поразил ворота — 7:0.

















Вторая половина игры началась с быстрого гола в исполнении Дениса Потёмина — он «расстрелял» с наката пустые ворота, из которых укатился отвлечённый «армейцами» голкипер — 8:0. Хоккеисты «Байкал-Энергии» не сдавались до последнего, играя, в том числе, и на ошибках хозяев в обороне. Однако Виктор Яшин, видимо, решил принципиально уйти со льда в этом матче с «сухарём» и демонстрировал высокое вратарское мастерство.

















На протяжении 13 минут иркутским хоккеистам удавалось сопротивляться хозяевам льда и контратаковать, прежде чем хабаровчане снова взялись за «расстрел» ворот Рысева. На 9-й минуте свой хет-трик оформил Артём Бондаренко — 9:0, через четыре минуты, получив мяч с угла, дубль на свой счёт записал Кирилл Петровский — 10:0.

















К этому голу Дениса Рысева сменил молодой голкипер «Байкал-Энергии» Максим Негрун. Ему удалось блестяще отразить несколько атак «армейцев», но до финального свистка всё же пропустил ещё три мяча. Так, он не справился с комбинацией, которую хозяева льда разыграли на 72-й минуте: с дальнего расстояния Юрий Шардаков сделал пас на Павла Рязанцева, который оказался в штрафной, а тот отправил мяч между щитков Негруна — 11:0.

















Под занавес матча соперники обменялись удалениями, которые произошли почти одновременно. В усечённых составах лидерство осталось за хабаровчанами, которые ещё дважды поразили ворота иркутян. Павел Рязанцев, которому за это время не дался 12-метровый штрафной удар, сумел уложить мяч в сетку с углового — 12:0. Автором последнего в этом матче гола стал Максим Ишкельдин — 13:0.

















В результате четверо «армейцев» отметились в матче с «Байкал-Энергией» целыми сериями голов. Покер у Павла Рязанцева, хет-трик у Артёма Бондаренко, дубли у Максима Ишкельдина и Кирилла Петровского. Это был 20-й для «СКА-Нефтяника» матч кругового этапа чемпионата России по хоккею с мячом. В них хабаровчане побеждали 18 раз, один раз сыграли вничью и лишь раз потерпели поражение. Заработав 55 очков, «армейцы» стали безоговорочными лидерами турнирной таблицы. Впереди второй этап, который начнётся 15 января — в гости к хабаровчанам приедет архангельский «Водник».

















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