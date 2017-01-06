"СКА-Нефтяник" победой завершил первый этап ЧР по хоккею с мячом

Хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» сегодня, 6 января, уверенной победой над «Байкал-Энергией» завершил своё участие в первом этапе чемпионата России. Гостей из Иркутска дальневосточники одолели всухую со счётом 13:0.

Матч вышел не менее результативным, чем накануне, когда итогом встречи стали 14 забитых в ворота иркутян мячей против пяти ответных. Первый тайм начался с давления иркутян. В течение 15 минут, но прессинговали хозяев, заставляя потеть голкипера «СКА-Нефтяника» Виктора Яшина. Однако на этом силы гостей на атакующий хоккей закончились, и хоккеисты перешли в оборону. За это время «армейцы» всё-таки успели открыть счёт: на 5-й минуте отличился Кирилл Петровский.

Оборонительная тактика иркутян позволила им сдерживать натиск половину тайма, после чего хабаровчане принялись «расстреливать» ворота Дениса Рысева. К перерыву цифры на табло показывали 7:0. По голу забили Максим Ишкельдин и Кристоффер Фагестрём, дубли на своё счёт записали Артём Бондаренко и Павел Рязанцев.

Второй тайм продолжился с быстрого гола от клюшки Дениса Потёмина. После этого игроки «Байкал-Энергии» снова усилили оборону, совершая редкие выпады в зону противников. Несмотря на сопротивление, Бондаренко сумел прорваться к воротам Рысева и оформить хет-трик — 9:0. После этого, на 62-й минуте наставник иркутян Евгений Ерахтин решил заменить вратаря: Рысева сменил в раме Максим Негрун. И тут же «СКА-нефтяник» увеличил счёт — с углового забил Кирилл Петровский. Через 10 минут ещё один мяч в ворота молодого голкипера отправил Павел Рязанцев, а затем и оформил «покер». Автором тринадцатого гола стал Максим Ишкельдин.

Хоккеисты «Байкал-Энергии» не сдавались до последнего, играя, в том числе, и на ошибках хозяев в обороне. Однако Виктор Яшин, видимо, решил принципиально уйти со льда в этом матче с «сухарём». Счёт 13:0 стал итоговым в этой встрече.

В 20 матчах кругового этапа хабаровчане побеждали 18 раз, один раз сыграли вничью, и лишь раз потерпели поражение. Заработав 55 очков, «армейцы» стали безоговорочными лидерами турнирной таблицы. Впереди второй этап, который начнётся 15 января — в гости к хабаровчанам приедет архангельский «Водник».

Подробный фотообзор матча смотрите позже на сайте РИА «Восток-Медиа».