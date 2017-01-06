Михаил Юрьев: "СКА-Нефтяник" хотел показать содержательный хоккей

Через несколько минут в хабаровской арене «Ерофей» начнётся второй матч серии между местным «СКА-Нефтяником» и иркутской «Байкал-Энергией». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», накануне хозяева льда одолели соперника со счётом 14:5, одержав рекордную победу. Как отметил после матча главный тренер иркутян Евгений Ерахтин, к такому исходу его подопечные не были готовы. Он сравнил встречу с поединком боксёров разных весовых категорий, в котором хабаровчане быстро нокаутировали гостей.

Наставник игроков «СКА-Нефтяника» отметил, что не всё задуманное «армейцам» удалось реализовать, хотя команда хотела после выездных матчей показать хабаровским болельщикам красивый и содержательный хоккей.

Сегодняшняя встреча станет для «армейцев» итоговой в круговом турнире, после чего, в любом случае оставаясь лидером в своей группе и в целом в турнире по числу побед, перейдёт в следующий этап. Комитет по проведению чемпионата России по хоккею с мячом огласил даты первых двух туров второго этапа национального первенства, участники которого будут бороться за выход в плей-офф. «СКА-Нефтяник» начнёт следующую стадию дома — 15 января в гости к «армейцам» пожалует архангельский «Водник», а 18 января — ульяновская «Волга».