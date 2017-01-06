Сегодня пятница, 06 января 2017 года, 14:52
Хабаровские дрифтеры пустили в занос на льду Амура старые "Жигули"
Хабаровские дрифтеры пустили в занос на льду Амура старые "Жигули"
Хабаровский "Амур" проиграл хорватским "медведям"
Хабаровский "Амур" проиграл хорватским "медведям"
Во Владивостоке отложен ввод в строй Центра подводной робототехники
Во Владивостоке отложен ввод в строй Центра подводной робототехники
Серёга Питерский пообещал вернуться пешком на Дальний Восток
Серёга Питерский пообещал вернуться пешком на Дальний Восток
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
Регионы:


Популярное
вчера, 17:35
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
вчера, 18:50
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
вчера, 15:40
Приморская полиция подсчитала годовой улов любителей "пьяной" езды
вчера, 18:20
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
вчера, 14:55
В Хабаровском крае дорабатывают план капремонта на новый год
вчера, 19:20
Следователи Приморья начали проверку обстоятельств гибели пожарного
вчера, 16:53
Хабаровский "СКА-Нефтяник" начал год с уверенной победы
вчера, 16:40
Приморью за год удалось на 20 % снизить уровень смертности младенцев
вчера, 19:55
"Амур" попробует взять очки в гостях у "Медвешчака"
сегодня, 11:56
Во Владивостоке отложен ввод в строй Центра подводной робототехники

Обсуждаемое
вчера, 14:55
3

В Хабаровском крае дорабатывают план капремонта на новый год
вчера, 18:20
3

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
вчера, 18:50
1

"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
сегодня, 11:56
1

Во Владивостоке отложен ввод в строй Центра подводной робототехники
вчера, 15:40
Приморская полиция подсчитала годовой улов любителей "пьяной" езды
вчера, 16:40
Приморью за год удалось на 20 % снизить уровень смертности младенцев
вчера, 17:35
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
вчера, 16:53
Хабаровский "СКА-Нефтяник" начал год с уверенной победы
вчера, 19:20
Следователи Приморья начали проверку обстоятельств гибели пожарного
вчера, 19:55
"Амур" попробует взять очки в гостях у "Медвешчака"
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 331



Система Orphus

Хабаровские дрифтеры пустили в занос на льду Амура старые "Жигули"

Хабаровские дрифтеры пустили в занос на льду Амура старые "Жигули"
В краевом центре состоялись парные заезды на шипованной резине
сегодня, 13:35
Спорт | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Лёд застывшего Амура вблизи популярного места отдыха хабаровчан на несколько часов превратился в площадку, где начинающие и опытные гонщики показали свои навыки маневрирования автомобилем в управляемом заносе. Накануне руководители лиги Double D провели для любителей дыма и скрипа резины этап зимних соревнований по парному дрифту.


 

 

 

 

Чтобы выступать в управляемом заносе на льду, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящую иномарку и вкладывать в неё миллионный бюджет. Для зимних соревнований попросту не нужен серьёзный тюнинг автомобиля. Пилоту достаточно немного доработать двигатель, обрезать ограничители и вывернуть колёса, а также «обуть» машину в хорошую резину.


 

 

 

 

«Для зимнего дрифта очень подходят «Жигули». Мощные болиды, которые используют любители дрифта на асфальте, очень тяжёлые, с большой инерцией. Поэтому на льду ими сложно управлять: автомобиль начинает просто крутиться на месте. А те же «Жигули» очень лёгкие, в них нет этой тонны тюнинга для большой мощности, поэтому с ними намного проще», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» дрифтер Егор Шумилкин.


 

 

 

 

Экземпляры отечественного автопрома в парных заездах соревновались с японскими иномарками. Одной из таких стал уже знакомый хабаровским поклонникам дрифта NissanSkyline – его пилот Алексей Константинов не впервые участвует в соревнованиях серии DriftStreetsLegal и Double D. Егор Шумилкин, который известен любителям автоспорта как постоянный участник серии РДС-Восток, в этот раз выступил на Toyota Carina. Виктор Чжоу вновь выгнал на лёд свой Nissan Sefiro, а Максим Выборнов принял участие в соревнованиях на Toyota Altezza. Среди участников был и организатор Drift Day-2016 Кирилл Гутенков.


 

 

 

 

«В России парный дрифт в зимнее время уже достаточно популярен. Мы уже проводили такие соревнования зимой 2016 года – опыт оказался успешным, поэтому решили повторить его. К тому же у команды Double D уже есть практика организации соревнований по классическому летнему дрифту – мы устроили турнир DriftDay этим летом, на который приезжали комсомольские и владивостокские ребята. Для зимних состязаний мы придумали контур трассы с несколькими перекладками, чтобы показать красивый парный дрифт. Это мероприятие вдвойне интересно и тем, что некоторые участники выступают на автомобилях японских марок, а конкуренцию им составляют водители отечественного автопрома. Я в этом году тоже решил попробовать себя прежде всего как участник – выступаю наравне с остальными», - поделился представитель клуба Double D в Хабаровске Кирилл Гутенков.


 

 

 

 

В квалификационных заездах Егор Шумилкин показал себя лучшим. Опыт в управлении помог хабаровчанину набрать почти максимальную оценку – 97 баллов. А по итогам парных заездов на пьедестале оказались водители автомобилей «Жигули».


 

 

 

 

Больше фотографий смотрите в группе хабаровской редакции РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru