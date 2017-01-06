Хабаровские дрифтеры пустили в занос на льду Амура старые "Жигули"

Лёд застывшего Амура вблизи популярного места отдыха хабаровчан на несколько часов превратился в площадку, где начинающие и опытные гонщики показали свои навыки маневрирования автомобилем в управляемом заносе. Накануне руководители лиги Double D провели для любителей дыма и скрипа резины этап зимних соревнований по парному дрифту.

















Чтобы выступать в управляемом заносе на льду, вовсе не обязательно приобретать дорогостоящую иномарку и вкладывать в неё миллионный бюджет. Для зимних соревнований попросту не нужен серьёзный тюнинг автомобиля. Пилоту достаточно немного доработать двигатель, обрезать ограничители и вывернуть колёса, а также «обуть» машину в хорошую резину.

















«Для зимнего дрифта очень подходят «Жигули». Мощные болиды, которые используют любители дрифта на асфальте, очень тяжёлые, с большой инерцией. Поэтому на льду ими сложно управлять: автомобиль начинает просто крутиться на месте. А те же «Жигули» очень лёгкие, в них нет этой тонны тюнинга для большой мощности, поэтому с ними намного проще», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» дрифтер Егор Шумилкин.

















Экземпляры отечественного автопрома в парных заездах соревновались с японскими иномарками. Одной из таких стал уже знакомый хабаровским поклонникам дрифта NissanSkyline – его пилот Алексей Константинов не впервые участвует в соревнованиях серии DriftStreetsLegal и Double D. Егор Шумилкин, который известен любителям автоспорта как постоянный участник серии РДС-Восток, в этот раз выступил на Toyota Carina. Виктор Чжоу вновь выгнал на лёд свой Nissan Sefiro, а Максим Выборнов принял участие в соревнованиях на Toyota Altezza. Среди участников был и организатор Drift Day-2016 Кирилл Гутенков.

















«В России парный дрифт в зимнее время уже достаточно популярен. Мы уже проводили такие соревнования зимой 2016 года – опыт оказался успешным, поэтому решили повторить его. К тому же у команды Double D уже есть практика организации соревнований по классическому летнему дрифту – мы устроили турнир DriftDay этим летом, на который приезжали комсомольские и владивостокские ребята. Для зимних состязаний мы придумали контур трассы с несколькими перекладками, чтобы показать красивый парный дрифт. Это мероприятие вдвойне интересно и тем, что некоторые участники выступают на автомобилях японских марок, а конкуренцию им составляют водители отечественного автопрома. Я в этом году тоже решил попробовать себя прежде всего как участник – выступаю наравне с остальными», - поделился представитель клуба Double D в Хабаровске Кирилл Гутенков.

















В квалификационных заездах Егор Шумилкин показал себя лучшим. Опыт в управлении помог хабаровчанину набрать почти максимальную оценку – 97 баллов. А по итогам парных заездов на пьедестале оказались водители автомобилей «Жигули».

















Больше фотографий смотрите в группе хабаровской редакции РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».