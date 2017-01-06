Хабаровский "Амур" проиграл хорватским "медведям"

"Тигры" открыли счёт, но пропустили в свои ворота три шайбы

Фортуна снова не улыбнулась хабаровской хоккейной команде «Амур», которая начала этот год с выездной серии матчей. В Загребе местный «Медвешчак» одолел дальневосточников со счётом 3:1. Решающим стал третий период этой встречи, которая прошла, когда на родине «тигров» была поздняя ночь — встреча началась в 4 часа утра по хабаровскому времени.

«Амур» открыл счёт в первом периоде и даже сумел выстоять в меньшинстве благодаря сейвам Юхи Метсолы, но больше не смог ни разу поразить ворота противника. «Медвешчак», известный своей жёсткой игрой, выковал победу в третьем отрезке встречи.

«В третьем периоде у хозяев было два удаления, но дальневосточники подарком не воспользовались. А вот подопечные Горди Дуайера сумели выйти вперёд благодаря усилиям Александра Болдюка. Решающая шайба была заброшена за 24 секунды до сирены – у «Амура» практически не было времени отыграться. Последний гол в пустые ворота оформил Лукас Лессио. «Медвешчак» одержал четвёртую победу подряд», — сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Это уже второе поражение «Амура» с начала 2017 года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», ранее дальневосточники уступили «Словану» в Братиславе со счётом 0:2. На «тигров» большое влияние оказала акклиматизация.