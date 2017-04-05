Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки

Жительница Бикинского района, являясь злостной неплательщицей алиментов, пыталась оригинальным способом избежать встречи с судебными приставами-исполнителями. Она спряталась в платяному шкафу. Женщина задолжала почти полмиллиона рублей собственному ребёнку — этот факт с завидной регулярностью приводил правоохранителей к порогу её дома. Нарушительница уже однажды пряталась в подвале собственного дома, чтобы не отвечать перед законом.

На протяжении долгого времени женщина уклоняется от уплаты алиментов, накопив внушительный долг — 426 тысяч рублей. Ранее должница уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ, которое до сих пор не исполнено. Теперь же ей грозит ответить перед законом в уголовном порядке.

В связи с тем, что осуждённая часы не отработала, алименты не выплатила — судебный пристав-исполнитель вынужден был в очередной раз навестить нерадивую мать, которую во время прошлого визита удалось отыскать в подвале собственного дома. На этот раз госслужащий обнаружил изобретательную женщину в шкафу, после чего напомнил о необходимости отработать обязательные работы, а также о перспективе привлечения к уголовной ответственности за халатное отношение к собственному ребенку. Должница пообещала принять оплатить своему ребёнку счастливое детство.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о подобных случаях, когда должники играют в «прятки» и «ролевые игры» с судебными приставами. Осенью прошлого года аналогичная ситуация произошла в Бикинском районе Хабаровского края — местная жительница закрылась в туалете, когда в её квартиру пришли судебные приставы. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, нерадивая мать долгое время не платила алименты на содержание собственного ребёнка, поэтому её навестили исполнители закона.

Весной, всё в том же, Бикинском районе, судебные приставы возбудили уголовное дело против женщины, которую уличили в злостном уклонении от уплаты алиментов. Её уже давно лишили родительских прав, однако при этом она ежемесячно была обязана выплачивать деньги, которыми её ребёнок сможет пользоваться по достижению совершеннолетия. Правда, женщина нигде не работала, да к тому же злоупотребляла спиртным. Безответственную мать уже не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. В при очередном визите правоохранителей должница «притворилась» креслом. Приставы обратили внимание на «живой» предмет мебели — под кучей тряпок как раз и пряталась женщина.