Сегодня среда, 05 апреля 2017 года, 17:44
Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки
Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки
В Хабаровске наклеили первые чешуйки на символ ярмарки "Наш выбор 27"
В Хабаровске наклеили первые чешуйки на символ ярмарки "Наш выбор 27"
400 жителей Приморья пытались "откосить" от воинской службы
400 жителей Приморья пытались "откосить" от воинской службы
В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи
В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи
В Хабаровске вычисляют площадь загрязнённого нефтепродуктами берега
В Хабаровске вычисляют площадь загрязнённого нефтепродуктами берега
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:02
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
вчера, 18:10
Во Владивостоке перекрыли объездную трассу Седанка - Патрокл
вчера, 18:37
Гендиректор "Дальневосточной птицы" представил свою версию пожара
сегодня, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
вчера, 18:00
Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше
сегодня, 11:00
В Хабаровске горит здание школы № 13
вчера, 20:19
Опасные яйца могут попасть на столы приморцев
вчера, 20:45
Китайцы пытались вывезти из Приморья краба на 1,3 миллиона
сегодня, 10:10
В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки
сегодня, 10:40
Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра

Обсуждаемое
сегодня, 02:37
12

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
сегодня, 10:40
9

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 02:39
3

Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией
сегодня, 10:02
3

Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 12:05
3

Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак
сегодня, 02:41
2

Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок
сегодня, 11:13
2

В Арсеньеве избран новый мэр
сегодня, 16:03
2

Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
вчера, 17:45
2

Хабаровский букинистический магазин прекратил своё существование
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: теракт в Петербурге и другие новости
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами вчера, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 833



Система Orphus

Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки

Иду тебя искать: с приставами в Хабаровском крае снова играют в прятки
Женщина, пытаясь избежать встречи с правоохранителями, скрывалась в разных углах дома
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: molodsemja.ru

Жительница Бикинского района, являясь злостной неплательщицей алиментов, пыталась оригинальным способом избежать встречи с судебными приставами-исполнителями. Она спряталась в платяному шкафу. Женщина задолжала почти полмиллиона рублей собственному ребёнку — этот факт с завидной регулярностью приводил правоохранителей к порогу её дома. Нарушительница уже однажды пряталась в подвале собственного дома, чтобы не отвечать перед законом.

На протяжении долгого времени женщина уклоняется от уплаты алиментов, накопив внушительный долг — 426 тысяч рублей. Ранее должница уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства. Суд назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ, которое до сих пор не исполнено. Теперь же ей грозит ответить перед законом в уголовном порядке.

В связи с тем, что осуждённая часы не отработала, алименты не выплатила — судебный пристав-исполнитель вынужден был в очередной раз навестить нерадивую мать, которую во время прошлого визита удалось отыскать в подвале собственного дома. На этот раз госслужащий обнаружил изобретательную женщину в шкафу, после чего напомнил о необходимости отработать обязательные работы, а также о перспективе привлечения к уголовной ответственности за халатное отношение к собственному ребенку. Должница пообещала принять оплатить своему ребёнку счастливое детство.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее о подобных случаях, когда должники играют в «прятки» и «ролевые игры» с судебными приставами. Осенью прошлого года аналогичная ситуация произошла в Бикинском районе Хабаровского края — местная жительница закрылась в туалете, когда в её квартиру пришли судебные приставы. Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, нерадивая мать долгое время не платила алименты на содержание собственного ребёнка, поэтому её навестили исполнители закона. 

Весной, всё в том же, Бикинском районе, судебные приставы возбудили уголовное дело против женщины, которую уличили в злостном уклонении от уплаты алиментов. Её уже давно лишили родительских прав, однако при этом она ежемесячно была обязана выплачивать деньги, которыми её ребёнок сможет пользоваться по достижению совершеннолетия. Правда, женщина нигде не работала, да к тому же злоупотребляла спиртным. Безответственную мать уже не раз привлекали к административной и уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. В при очередном визите правоохранителей должница «притворилась» креслом. Приставы обратили внимание на «живой» предмет мебели — под кучей тряпок как раз и пряталась женщина.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru