Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки

Сегодня наш корреспондент вместе с членами правительства Хабаровского края «одел» деревянную рыбу: она была «голая», а теперь начала покрываться «чешуйками». Так в регионе стартовал флешмоб #ВстречаемсяНаУхе, который запустили в преддверии выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Мы уже писали про рекордный котёл на 2 300 литров и про фирменный рецепт ухи от губернатора края Вячеслава Шпорта. Теперь выяснились новые подробности: вес одной порции супа составит 250 граммов, а время её подачи займёт 15 секунд. Бульон сварят из касатки, плетя и карася, а начинку приготовят из ленка, сазана и тайменя. Ещё в уху собираются добавить осетровых — по словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона Николая Крецу, «естественно, промышленного производства».

Идёт уже четвёртая неделя с тех пор, как на на Амуре обнаружили нефтяное пятно, а за него всё никто не хочет брать на себя ответственность. Уже и административное дело возбудили, и уголовное, но маслянистые следы в воде продолжают появляться. Устранение последствий обойдётся в копеечку: в идеале нужно снять весь загрязнённый слой почвы и заменить его чистым. Площадь работ составит несколько сотен кубометров грунта. Эксперт Общероссийского народного фронта Владимир Сидоров заметил, что проблема, судя по всему, имеет системный характер и «всплывает» из года в год.

Примерно тот же глагол можно применить к ситуации с нечистотами в жилом комплексе «Солнечный город». Его нужно продезинфицировать — к такому выводу пришла рабочая группа, организованная местными «фронтовиками». Причём сделать это нужно до 1 июня, после чего можно браться за исправление других проблем — асфальтировать дороги, отлаживать электросети, благоустраивать территорию. По смете на всё это нужно 12 миллионов рублей. Посмотрим, сколько времени на деле займёт очистка многострадального «Солнечного города».