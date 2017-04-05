Житель Якутии оборудовал в Хабаровске тайник с наркотиками

В краевом центре сотрудники полиции перекрыли крупный канал поставки наркотиков на Дальний Восток. Правоохранители обнаружили в тайнике около 16 килограммов «синтетики», которую в Хабаровске спрятал приезжий из Якутии. На «чёрном рынке» стоимость этой партии может доходить до 45 миллионов рублей.

«Клад» нашли в районе пригородного посёлка Березовка, в овраге. Злоумышленник замаскировал тайник, в котором лежал объёмный полиэтиленовый свёрток. В нём находились три пакета с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что там находились кристаллы «скорости» весом порядка десяти килограммов, а также около шести килограммов «спайса» в концентрированном виде.

Стражи правопорядка задержали 32-летнего организатора тайника — приезжего из Республики Саха (Якутия). Выяснилось, что злоумышленник привёз вещества в краевой центр на такси и снял номер в одной из гостиниц. За транспортировку особо крупной партии наркотиков в Якутию фигурант рассчитывал получить около 500 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по двум статьям — за покушение на преступление и незаконную покупку «синтетики». По информации пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю, злоумышленника арестовали.