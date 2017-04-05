В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов

Сегодня среда, 05 апреля 2017 года, 16:49
В Хабаровске наклеили первые чешуйки на символ ярмарки "Наш выбор 27"
В Хабаровске наклеили первые чешуйки на символ ярмарки "Наш выбор 27"
400 жителей Приморья пытались "откосить" от воинской службы
400 жителей Приморья пытались "откосить" от воинской службы
В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи
В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи
В Хабаровске вычисляют площадь загрязнённого нефтепродуктами берега
В Хабаровске вычисляют площадь загрязнённого нефтепродуктами берега
Хабаровчане получат по 250 граммов фирменной ухи "от Шпорта"
Хабаровчане получат по 250 граммов фирменной ухи "от Шпорта"
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:02
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
вчера, 18:10
Во Владивостоке перекрыли объездную трассу Седанка - Патрокл
вчера, 18:37
Гендиректор "Дальневосточной птицы" представил свою версию пожара
сегодня, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
вчера, 18:00
Ледоход на Амуре у Хабаровска начнётся на пять дней раньше
вчера, 20:19
Опасные яйца могут попасть на столы приморцев
сегодня, 11:00
В Хабаровске горит здание школы № 13
вчера, 17:41
В Приморье свадьба в "счастливую дату" не является оберегом от развода
вчера, 20:45
Китайцы пытались вывезти из Приморья краба на 1,3 миллиона
сегодня, 10:10
В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки

Обсуждаемое
сегодня, 02:37
11

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
сегодня, 10:40
8

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 10:02
3

Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 12:05
3

Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак
сегодня, 02:39
2

Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией
сегодня, 02:41
2

Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок
вчера, 17:45
2

Хабаровский букинистический магазин прекратил своё существование
вчера, 18:20
2

Картина дня в Хабаровском крае: теракт в Петербурге и другие новости
сегодня, 09:00
2

Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"
сегодня, 11:06
1

Жители Владивостока раскупают веточки вербы к предстоящим праздникам
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами вчера, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 829



Система Orphus

В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов

В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов
Горожане "наэкономили" миллион рублей
9 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

Индустриальный районный суд краевой столицы удовлетворил иск мэрии Хабаровска о выселении из муниципальной квартиры семьи должников. Причина расторжения договора социального найма — долг в один миллион рублей за коммунальные услуги и арендную плату. По решению инстанции горожане переехали из благоустроенной квартиры на улице Рокоссовского в ветхий дом на улице Больничной в Железнодорожном районе.

Семья из четверых взрослых, двое из которых находятся в местах лишения свободы, на протяжении нескольких лет, проживая в квартире, не внесла ни одного платежа за услуги содержания и поставку коммунальных ресурсов. Российское законодательство разрешает принудительно выселить нерадивых граждан и расторгнуть с ними договор найма, если долги накапливаются непрерывно на протяжении полугода. Однако городские чиновники не стали «рубить с плеча» и всячески пытались наладить контакт с принципиальными неплательщиками.

«Мы проводили с ними огромную досудебную работу. Присылали уведомления о задолженности, с указанием сроков для погашения. Обращаю внимание, что реальных сроков — не один-два дня. Приглашали на комиссии, вели переговоры. Приходили домой и беседовали с ними дома. Предлагали рассрочку для погашения долга. Испробовали все варианты урегулирование вопроса о погашении задолженности — квартиросъёмщики все наши предложения проигнорировали», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника финансово-экономического отдела городского управления ЖКХ Кристина Гоголева.

Судебные тяжбы затянулись на долгие месяцы. Всё это время ситуация с оплатой коммунальных услуг оставалась прежней.

«Суд принял решение о расторжении договора социального найма на эту квартиру. Судья учёл все обстоятельства: нашу досудебную работу и нежелание квартиросъёмщиков оплачивать долг. А за скопленный долг в более чем шесть месяцев квартиросъёмщиков гарантировано ждёт выселение. Взамен мы эту семью переселили в другую квартиру, в меньшую по площади и менее благоустроенную, но в пределах города. Нормативы площади, конечно же, мы соблюли, сколько по закону на каждого положено квадратов», — объяснила Кристина Гоголева.

На данный момент среди квартиросъёмщиков, живущих в муниципальных квартирах, есть ещё немало должников. Однако большинство по мере своих возможностей оплачивает квитанции.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru