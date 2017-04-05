В Хабаровске семью переселили в барак из-за коммунальных долгов

Индустриальный районный суд краевой столицы удовлетворил иск мэрии Хабаровска о выселении из муниципальной квартиры семьи должников. Причина расторжения договора социального найма — долг в один миллион рублей за коммунальные услуги и арендную плату. По решению инстанции горожане переехали из благоустроенной квартиры на улице Рокоссовского в ветхий дом на улице Больничной в Железнодорожном районе.

Семья из четверых взрослых, двое из которых находятся в местах лишения свободы, на протяжении нескольких лет, проживая в квартире, не внесла ни одного платежа за услуги содержания и поставку коммунальных ресурсов. Российское законодательство разрешает принудительно выселить нерадивых граждан и расторгнуть с ними договор найма, если долги накапливаются непрерывно на протяжении полугода. Однако городские чиновники не стали «рубить с плеча» и всячески пытались наладить контакт с принципиальными неплательщиками.

«Мы проводили с ними огромную досудебную работу. Присылали уведомления о задолженности, с указанием сроков для погашения. Обращаю внимание, что реальных сроков — не один-два дня. Приглашали на комиссии, вели переговоры. Приходили домой и беседовали с ними дома. Предлагали рассрочку для погашения долга. Испробовали все варианты урегулирование вопроса о погашении задолженности — квартиросъёмщики все наши предложения проигнорировали», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника финансово-экономического отдела городского управления ЖКХ Кристина Гоголева.

Судебные тяжбы затянулись на долгие месяцы. Всё это время ситуация с оплатой коммунальных услуг оставалась прежней.

«Суд принял решение о расторжении договора социального найма на эту квартиру. Судья учёл все обстоятельства: нашу досудебную работу и нежелание квартиросъёмщиков оплачивать долг. А за скопленный долг в более чем шесть месяцев квартиросъёмщиков гарантировано ждёт выселение. Взамен мы эту семью переселили в другую квартиру, в меньшую по площади и менее благоустроенную, но в пределах города. Нормативы площади, конечно же, мы соблюли, сколько по закону на каждого положено квадратов», — объяснила Кристина Гоголева.

На данный момент среди квартиросъёмщиков, живущих в муниципальных квартирах, есть ещё немало должников. Однако большинство по мере своих возможностей оплачивает квитанции.