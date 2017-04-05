Комсомольчанин по незнанию впустил в гости своего же грабителя

В Комсомольске-на-Амуре полицейские поймали грабителя, который сначала ворвался в квартиру потерпевшего и обчистил её, а через несколько месяцев тайно украл у этого же человека мобильный телефон. Вместе с ним задержали и его подельника, который в первом случае помогал избивать хозяина жилья.

Обвиняемый, у которого раньше уже была судимость, находился в гостях у своего знакомого. Когда тот вышел в магазин, злоумышленник взял его телефон и скрылся вместе с похищенным. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Фигурант продал гаджет своему приятелю, а деньги потратил на собственные нужды.

Пока правоохранители расследовали уголовное дело, они выяснили, что этот же человек за несколько месяцев до кражи совершил грабёж. Потерпевшим выступил всё тот же житель Комсомольска. Оказалось, что 20-летний злоумышленник вместе со своим подельником-ровесником в масках под вымышленным предлогом ворвались в квартиру заявителя. Мужчины нанесли побои хозяину жилья, похитили телевизор и скрылись с ним. Ущерб составил 47 тысяч рублей.

Обоих фигурантов удалось задержать. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник, который дважды лишил потерпевшего имущества, дожидается приговора под арестом, его сообщник — под подпиской о невыезде.