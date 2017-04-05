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Хабаровчане получат по 250 граммов фирменной ухи "от Шпорта"

Хабаровчане получат по 250 граммов фирменной ухи "от Шпорта"
На ярмарке "Наш выбор 27" каждого накормят блюдом за 15 секунд
8 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы, которые посетят выставку-ярмарку местных производителей «Наш выбор 27», смогут попробовать уху, приготовленную по рецепту губернатора края Вячеслава Шпорта. Вес каждой порции составит 250 граммов. По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства региона Николая Крецу, одну тарелку повара будут наполнять в течение 15 секунд.

«Будут работать примерно 15 поваров и четыре полевых кухни. Мы подали заявку, чтобы установить рекорд России. Там незначительно различаются условия, и мы тайно надеемся, что это будет и рекорд Гиннесса. Мы пошли на рекорд по количеству одновременно накормленных людей. Вес порции — 250 граммов», — сообщил журналистам Николай Крецу.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», уху приготовят в расчёте на 10-12 тысяч гостей. Для этого понадобится около двух тонн рыбы. Повара используют для бульона касатку, плеть и карася, а начинку приготовят из ленка, сазана и тайменя.

«Из этих видов рыб мы будем готовить кусочки по 30-50 граммов, и каждому участнику, кто будет получать уху, такой кусочек из этих видов рыб будет накладываться. Для того, чтоб вкус был ещё лучше, мы в бульон намерены ещё добавить осетровых — естественно, промышленного производства. То есть это будет уха знатная, уха по особому рецепту», — рассказал Николай Крецу.

В приготовлении блюда примут участие лучшие повара края, которых, возможно, определят по результатам конкурса. Впервые уху по своему фирменному рецепту Вячеслав Шпорт приготовил для участников и гостей Восточного экономического форума во Владивостоке. Для супа в дальневосточной столице уже подготовили большой котёл, по размерам в два раза больше приморского — диаметром 175 сантиметров и высотой 122 сантиметра. Его объём — 2 300 литров. Блюдо сварят на дровах, материал для растопки костра также будет местным.

 
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