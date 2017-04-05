В Хабаровске церковный служитель "починил" машину святой водой

Хабаровчане стали очевидцами необычной ситуации. Возле площади Славы служитель православной церкви проводил обряд освящения иномарки. Один из свидетелей происходящего решил запечатлеть этот процесс на видео и поделился своими впечатлениями с пользователями социальной сети Instagram. Администрация паблика dtp_khv опубликовала материал. В комментариях к видео автор шутит, что обряд освящения убережёт авто от поломок, а также от большого расхода топлива.

Под публикацией за считанные минуты набралась почти сотня комментариев. Несмотря на то, что рабочий день в самом разгаре, хабаровчане нашли время, чтобы вступить в горячий спор. Люди обсуждали вопрос веры и отношения к ней, а также рассуждали о «коммерческих услугах» церкви. Среди комментирующих нашлись те, кто поддержал автора видео — некоторые даже пошутили вместе с ним. Некоторые подписчики паблика негативно высказались в отношении топикстартера, считая его комментарии оскорбительными и неуместными.

«А потом пишут "водитель от бога"», — съязвил tort_e (здесь и далее пунктуация и орфография всех пользователей социальной сети сохранены без изменений — прим. ред.).

«Не проще тогда освятить прокладку между рулем и сиденьем? Дело конечно каждого, но если нет мозгов у водителя , то ни какие иконки и тому подобное не спасёт», — отметил iris_yalm.

«Да... интересно а в свечные колодцы он брызгает водой, что бы нагара не было на свечах ? Ну это очень сильные ^верующие^», — поинтересовался georgiifedorov.

«Смеяться вообще нельзя над незнакомыми людьми, если конечно они не шутят, но на автора тоже гнать смысла нет, все такие сразу верующие стали, как что сразу к Богу, а спасибо то хоть говорите, когда он ваши мольбы услышал?!», — возмутился soulnechnii27.

«Автор данного видео, явно глупый и не воспитанный человек! Как можно оскорблять чувства верующих! Нет культуры и нет морали!», — поддержала негатив viktoriya_gorbunova__.

К моменту публикации материала на сайте РИА «Восток-Медиа» в паблике dtp_khv видеоматериал удалили.