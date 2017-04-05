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В Хабаровске церковный служитель "починил" машину святой водой

В Хабаровске церковный служитель "починил" машину святой водой
Ритуал над иномаркой очень позабавил очевидцев
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pravostok.ru; видео: dtp_khv

Хабаровчане стали очевидцами необычной ситуации. Возле площади Славы служитель православной церкви проводил обряд освящения иномарки. Один из свидетелей происходящего решил запечатлеть этот процесс на видео и поделился своими впечатлениями с пользователями социальной сети Instagram. Администрация паблика dtp_khv опубликовала материал. В комментариях к видео автор шутит, что обряд освящения убережёт авто от поломок, а также от большого расхода топлива.

Под публикацией за считанные минуты набралась почти сотня комментариев. Несмотря на то, что рабочий день в самом разгаре, хабаровчане нашли время, чтобы вступить в горячий спор. Люди обсуждали вопрос веры и отношения к ней, а также рассуждали о «коммерческих услугах» церкви. Среди комментирующих нашлись те, кто поддержал автора видео — некоторые даже пошутили вместе с ним. Некоторые подписчики паблика негативно высказались в отношении топикстартера, считая его комментарии оскорбительными и неуместными.

«А потом пишут "водитель от бога"», — съязвил tort_e (здесь и далее пунктуация и орфография всех пользователей социальной сети сохранены без изменений — прим. ред.).

«Не проще тогда освятить прокладку между рулем и сиденьем? Дело конечно каждого, но если нет мозгов у водителя , то ни какие иконки и тому подобное не спасёт», — отметил iris_yalm.

«Да... интересно а в свечные колодцы он брызгает водой, что бы нагара не было на свечах ? Ну это очень сильные ^верующие^», — поинтересовался georgiifedorov.

«Смеяться вообще нельзя над незнакомыми людьми, если конечно они не шутят, но на автора тоже гнать смысла нет, все такие сразу верующие стали, как что сразу к Богу, а спасибо то хоть говорите, когда он ваши мольбы услышал?!», — возмутился soulnechnii27.

«Автор данного видео, явно глупый и не воспитанный человек! Как можно оскорблять чувства верующих! Нет культуры и нет морали!», — поддержала негатив viktoriya_gorbunova__.

К моменту публикации материала на сайте РИА «Восток-Медиа» в паблике dtp_khv видеоматериал удалили.

 
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