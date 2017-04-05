В Хабаровске мужчина "помог" своей приятельнице купить права

Хабаровские полицейские задержали рецидивиста, который предложил своей знакомой помощь в приобретении водительского удостоверения и похитил её деньги. Женщина передала злоумышленнику 55 тысяч рублей, а получить документ так и не смогла.

В правоохранительные органы обратилась жительница краевого центра, ставшая жертвой мошеннических действий со стороны своего приятеля. Мужчина предложил потерпевшей содействие в получении водительских прав. Фигурант убедил девушку, что он сможет оформить удостоверение без фактического прохождения медицинской комиссии, курса обучения в автошколе и сдачи экзаменов в ГИБДД. На решение необходимых вопросов и прочие расходы злоумышленник попросил порядка 55 тысяч рублей. Хабаровчанке понравилась такая перспектива — стать автоледи без каких-либо хлопот. Она несколькими взносами передала преступнику требуемую сумму. Однако женщина не догадывалась, что её приятель не имеет таких связей, чтобы оформить документ в обход закона. Мужчина просто обманом выманил у приятельницы деньги.

«По данному факту следователи отдела полиции № 6 возбуждили уголовное дело по статье «Мошенничество» Уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Ранее он шесть раз привлекался к уголовной ответственности за грабежи, вымогательства, кражи и мошенничества. Злоумышленник сознался в содеянном. Задержанному избрали меру пресечения в виде ареста», — сообщили в пресс-службе краевого управления МВД России.

РИА «Восток-Медиа» писало о том, как в прошлом году прокурор города Находка Приморского края добился блокировки нескольких сайтов, на которых продавали поддельные документы, в том числе и водительские удостоверения. Услуга не предполагала посещение занятий в автошколе и сдачу экзаменов в ГИБДД.