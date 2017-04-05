В Хабаровском крае пожар угрожал Большехехцирскому заповеднику

На границе с Большехехцирским заповедником специалисты МЧС зафиксировали термоточку, о которой незамедлительно сообщили в ФГБУ «Заповедное Приамурье». Патрульная группа инспекторов выехала в охранную зону резервата. Для оперативного получения данных специалисты запустили квадрокоптер «Фантом-4», который с высоты птичьего полёта передал точную картину происшествия. Чёрная полоса выгоревшей мари хорошо просматривалась почти на границе с Большехехцирским заповедником. Для тушения вызвали огнеборцев с техникой, но работы для них не нашлось.

Огонь прошёл по сухой траве на поле, но потерял силу, упершись в дубовые рёлки (продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, поросшая лесом — прим. ред.), где слабо дымил уже затухающий природный пожар. На месте возгорания спасатели обнаружили свежие следы гусеничного вездехода. Лесничие предположили, что причиной происшествия могла стать деятельность человека. По одной из версий, пал могли пустить владельцы пасек, соседствующих с заповедником. Возможно, решив обезопасить себя от лесного пожара, пчеловоды подожгли сухую траву, но в какой то момент огонь вышел из под контроля и устремился в сторону охраняемой природной зоны.

Вторая версия, которую рассматривают инспекторы, подразумевает причастность браконьеров. Возможно. нарушители закона пытались выжечь поле, чтобы на нём быстрее выросла свежая зелень, полакомиться которой охотно придут дикие травоядные. Сезон охоты на копытных животных откроется только осенью. Весной и летом отстреливать этих обитателей леса запрещено.

Официально пожароопасный сезон в Хабаровском крае открылся 3 апреля. Сейчас все службы, связанные с пожаротушением, приведены в полную боеготовность. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, о том, что в преддверии пожароопасного сезона в пригороде дальневосточной столицы прошли масштабные межведомственные учения. В подготовке к борьбе со стихией приняли участие подразделения Главного управления МЧС по региону, краевого управления по делам ГОЧС и ПБ, «Дальневосточной авиабазы», комитет правительства края по гражданской защите, оперативные группы поселковой и районной администраций, управления ДВЖД и пожарная команда одной из ближайших воинских частей.

Ответсвенность за возникновение неконтролируемого горения сухостоя ложится на плечи собственника земли, где произошёл пожар. На пресс-конференции, участие в которой приняли представители МЧС и управления лесами регионального правительства, обсудили этот вопрос. Так, например, хозяева бесплатных «гектаров» обязаны организовать работы по предотвращению не только техногенных пожаров, но и природных. Обладатели участков, которые граничат с территорией лесного фонда, обязаны создать минерализованную полосу. С 10 апреля в Хабаровском крае начнутся и другие предупреждающие работы — землю вокруг населённых пунктов, примыкающих к лесам, будут распахивать до минерального слоя. Эта процедура выполняет функцию естественного барьера, который не допускает распространение природных пожаров на жилой сектор и наоборот.