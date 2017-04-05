В Хабаровске горит здание школы № 13

В эти минуты в дальневосточной столице сотрудники МЧС тушат пожар в школе № 13 на улице Большой, 30. В здании, где располагается образовательное учреждение, возгорание обнаружили примерно час назад.





«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10:06 утра. В 10:11 первые пожарные расчёты уже выехали на место происшествия, в 10:22 было локализовано возгорание, а в 10:24 — открытое горение», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.









Как выяснилось, пламя возникло в кабинете химии на третьем этаже помещения школы. Из здания эвакуировали 450 учеников, 20 преподавателей и обслуживающий персонал. Сейчас на месте происшествия работают 8 единиц техники и 32 сотрудника личного состава.





Тушение пожара продолжается. Погибших и пострадавших, по информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, не выявлено. Причины возгорания будут выяснять позднее.