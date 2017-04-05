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В Хабаровске горит здание школы № 13

В Хабаровске горит здание школы № 13
К месту происшествия отправили шесть пожарных машин
только что
Происшествия | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Полина Песляк

В эти минуты в дальневосточной столице сотрудники МЧС тушат пожар в школе № 13 на улице Большой, 30. В здании, где располагается образовательное учреждение, возгорание обнаружили примерно час назад.


 

«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 10:06 утра. В 10:11 первые пожарные расчёты уже выехали на место происшествия, в 10:22 было локализовано возгорание, а в 10:24 — открытое горение», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.


 

 

Как выяснилось, пламя возникло в кабинете химии на третьем этаже помещения школы. Из здания эвакуировали 450 учеников, 20 преподавателей и обслуживающий персонал. Сейчас на месте происшествия работают 8 единиц техники и 32 сотрудника личного состава.


 

Тушение пожара продолжается. Погибших и пострадавших, по информации пресс-службы регионального ГУ МЧС России, не выявлено. Причины возгорания будут выяснять позднее.

 
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