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Сотрудники таможни не пустили в Хабаровск китайские сумки и кошельки

Сотрудники таможни не пустили в Хабаровск китайские сумки и кошельки
Партию галантерейных товаров не задекларировали
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В аэропорту Хабаровска таможенники пресекли ввоз товаров, которые гражданин Китая не задекларировал. Кошельки и сумки на любой вкус и цвет иностранец вёз из Пекина — по его словам, по просьбе одной из хабаровских предпринимательниц. Но женщина, которая ожидала продукцию, не предупредила мужчину о порядке провоза таких предметов через госграницу.

Всего сотрудники Хабаровской таможни изъяли 82 кошелька из искусственной кожи и 30 синтетических сумочек, которые отправили на товароведческую экспертиз, чтобы определить их рыночную стоимость. Как сообщает пресс-служба ведомства, на отзывчивого, но не осведомлённого о местных правилах гостя из Китая завели дело об административном правонарушении.

Коммерческие товары нередко выдают за вещи для личного пользования, и за это приходится платить немалые суммы. Пошлина за 42 кошелька составила бы для китайца не больше четырёх тысяч рублей, а теперь ему грозит выплата от 50 до 200 процентов стоимости продукции и её конфискация. Более того, часть сумок и кошельков маркирована товарными знаками известных брендов, включённых в РОСПАТЕНТ. Таможенники отправят запрос представителям правообладателей, чтобы определить, контрафакт это или нет.

Похожий случай произошёл в дальневосточной столице в декабре. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на госгранице обнаружили и изъяли контрафактную продукцию, которую злоумышленники маркировали известными товарными знаками BOSCH и SATA. Сотрудники ведомства выявили 565 наборов инструментов и 1 100 автомобильных свечей зажигания.

 
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