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Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
Ямочный ремонт на главной улице города проводят во время утреннего часа пик
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

Дорожные бригады ремонтируют асфальт в Хабаровске вразрез с указаниями градоначальника. Несмотря на поручение Александра Соколова приостанавливать работы на время утреннего и вечернего часов пик, специалисты подрядных организаций трудятся в рамках удобного им расписания.

Сегодня, 5 апреля, в центре краевой столицы хабаровчане в утренний час пик заметили работающие дорожные бригады, которые ремонтировали улицу Карла Маркса. Тяжёлая техника и около десятка специалистов вскрывали асфальт на перекрёстках главной улицы города с Московской и Дикопольцева, провоцируя плотный трафик в сторону площади Ленина. Возле торгового центра «Дом одежды» образовалась серьёзная пробка — транспорт со стороны аэропорта двигался лишь по одной полосе, при этом водители вынуждены были лавировать между ямами, которые уже успели сделать дорожники.


 

 

 

 

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что мэр дальневосточной столицы проинспектировал ход работ по устранению ям и выбоин на дорогах города после зимы. В этом сезоне дорожники сделали уже больше шести тысяч квадратных метров асфальта. На магистралях Хабаровска работают 15 механизированных звеньев, 1 532 единицы техники, комплексы «Роско», а также бригады, которые вручную заливают трещины и небольшие повреждения.  Главное, что порадовало жителей города — это заявление мэра о том, что ямочный ремонт в часы пик проводить не будут.


 

 

 

 

Однако радость от слов чиновника была недолгой. Уже на протяжении нескольких дней в разных концах Хабаровска люди, едущие на работу или домой после трудового дня, замечают работающих дорожников. Складывается впечатление, что бригады нарочно работают на основных магистралях, которые больше всех загружены транспортом. Так, в понедельник вечером автолюбители попали в небольшую пробку из-за ямочного ремонта на улице Калинина, на подъёме к Ленина.


 

 
 
В управлении дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска озвучили, что управлять рабочим процессом подрядных организаций не уполномочены.

«Мы дали задание предприятиям провести дорожные работы — обращайтесь в МУП, обращайтесь к директорам «Дорремстрой» или МУП «Дорожник» и задавайте им вопросы о том, почему они проводят дорожные работы в час пик. Они у нас работают на обычном коммерческом договоре, выиграли конкурсные торги и организовывают работы самостоятельно — мы не прописываем им режим работы. Существует рыночная система экономики, я не имею права командовать их коллективами», —  сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника управления Олег Грабков.

С руководством предприятия «Дорремстрой», чьи сотрудники в среду ремонтировали дорогу в районе «Дома одежды», редакции агентства связаться не удалось.

 
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