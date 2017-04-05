В Хабаровском крае работнице в сфере соцзащиты не хотели поднять оклад

Прокурор района имени Лазо Хабаровского края через три судебных инстанции добился того, чтобы работнику учреждения соцзащиты подняли зарплату. Жительнице посёлка Хор повысили оклад только с 1 мая 2016 года, хотя, по закону, должны были сделать это ещё с 1 января. Выплачивать деньги за четыре месяца работодатель не захотел и подал апелляцию.

К прокурору района обратилась сотрудница учреждения социальной защиты населения, расположенного в посёлке Хор. С начала 2016 года, согласно постановлению правительства региона, женщина должна была получать увеличенный на 50 % оклад. На судебном заседании работодатель сослался на то, что у него нет достаточного финансирования для выплаты таких сумм. Эту причину посчитали неуважительной: ответчика обязали произвести перерасчёт и выплатить зарплату сотруднице в увеличенном размере за четыре месяца.

С решением суда первой инстанции в учреждении не согласились и подали апелляцию. Коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда удовлетворила жалобу и отменила первое постановление. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, искать справедливости пришлось выше. Президиум Хабаровского краевого суда оставил в силе изначальное решение.