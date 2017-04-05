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Злоумышленник на повозке стащил в Хабаровске шкаф для буккроссинга

Злоумышленник на повозке стащил в Хабаровске шкаф для буккроссинга
Совершить кражу ему "помогла" лошадь
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

В краевой столице с остановки «Горбольница» исчез шкаф для буккроссинга. Местные жители сообщают, что средь бела дня его погрузил на повозку неизвестный мужчина и уехал с добром на лошади. Остановить злоумышленника никто из горожан даже не попытался.

В социальных сетях появилась фотография записки, оставленной на месте, где когда-то стоял книжный шкаф. Автор просит горожан не быть равнодушными, когда на их глазах крадут общее имущество.

Инициатор проекта «Книжный шкап» Александр Колбин рассказал, корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», что шкаф на «Горбольнице» установили активные жители города, не имеющие отношения к проекту. Полки с книгами появились там  совсем недавно, но, как это бывало уже не раз, долго не простояли.

«Недавно увидел, что на остановке появился книжный шкаф, а уже через неделю он исчез. Подобный случай был на остановке «Знамёнщикова». Там дважды ставили книжный шкаф и дважды его оттуда кто-то убирал. Есть две основные версии: это делают владельцы территории, где появляются подобные объекты, например, салоны сотовой связи, или те, кому очень нужен шкаф», — отметил Александр Колбин.

Агентство писало, что первая точка по обмену книгами появилась в конце марта 2016. На той самой остановке «Знамёнщикова» установили шкаф, который назвали Серёгой. Позже подобные объекты установили возле кафе «Вилки-Палки» в Индустриальном районе, в районе остановки «38-я школа», возле Гродековского музея и ПИ ТОГУ. За это время мебель ломали, раскрашивали, использовали в качестве доски объявлений, но главная функция сохранилась — люди до сих обмениваются книгами.

 
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