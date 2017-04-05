Воспитанники 27 школ Хабаровского края научились искусству каллиграфии

В Хабаровском крае школьники приняли участие в соревновании по каллиграфии. Организаторы конкурса не только оценили мастерство детей, но и уделили внимание важному фактору — национальному. По их мнению, занятия этим видом искусства формируют характер, воспитывают аккуратность и терпение, а ещё вырабатывают грамотность.

«Когда у ребёнка сформирован красивый каллиграфический почерк — такое письмо чаще всего бывает грамотным. Потому что ошибки, орфографические ошибки в таких письмах при таком почерке бывают крайне редко. Ребёнок думает, когда пишет, старается», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» директор начальной школы КЦО Лариса Чувашова.

Чтобы выполнить первое задание — переписать текст — детям отводится целый час. Члены жюри строго оценивают мастерство школьников по ряду критериев.

«Например, каллиграфическое изображение буквы. Высота буквы, правильные соединения. Причём учитываются разные каллиграфические школы. Есть школа Огаркова, Горецкого, Илюхина. То есть вариативность, конечно же, допускается», — объяснила заведующая лабораторией начального образования педагогического колледжа Ирина Кальницкая.

В конкурсе приняли участие ученики 27 школ пяти муниципальных районов Хабаровского края. К состязанию они подготовились серьёзно, даже изучали анатомию шрифтов.

«Для меня каллиграфия — это искусство. Есть даже художники, которые специализируются на шрифтовых картинах. Я тоже хочу этим заниматься», — поделилась участница краевого конкурса каллиграфии Ольга Сичкоренко.

Одна из задач, которую поставили перед собой организаторы — социализация детей-иностранцев. Таких в конкурсе семь человек. По мнению заместителя начальника отдела общего образования краевого Минобрнауки Светланы Свириденко, изучая язык, любой ребёнок может влиться в общество и быть наравне с теми учащимися, которые всю жизнь знали его.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», лучших каллиграфов-школьников определяют среди учащихся по программам начального общего образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам и тех, для кого русский язык не является родным. В каждой категории выбирают три призовые работы в номинациях «Лучший каллиграф» и «Лучшая творческая работа».